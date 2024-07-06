¡Ö¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡×É×¤ÎÉâµ¤¤Ëµã¤Êø¤ì¤ëºÊ¡£¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ä¡¿É×¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤ÏÃæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤·¤¿¡Ê3¡Ë
¸¼´Ø¤Ë¸«ÃÎ¤é¤Ì·¤¤¬!?Ç¥³è¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿ºÊ¤Î¸ª¤òÃ¡¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡¿É×¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤ÏÃæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤·¤¿¡Ê1¡Ë
¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤ò³ð¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡ªµ¢Âð¤·¤¿¤éÉ×¤ÎÉâµ¤¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¤Ò¤µ¤·¤È·ëº§¤·¤¿¤Á¤Ò¤í¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤Î¸òºÝ¤Ë¤ò¼Â¤é¤»¤¿ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¿Í¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü½¤Íå¾ì¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ò¤í¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï²¼Ãå»Ñ¤Î¤Ò¤µ¤·¤È¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤¬¡£·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¤¹¤ë¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢±Æ¤ÇÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤¦½÷À¡Ä¡£¼Â¤Ï¡¢¤Á¤Ò¤í¤È¤Ò¤µ¤·¤ÎÃæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ø¤Î°ø±ï¤¬É×ÉØ´Ø·¸¤òÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¡ØÉ×¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤ÏÃæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï3chaÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÉ×¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤ÏÃæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤·¤¿¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á3cha¡¿¡ØÉ×¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤ÏÃæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤·¤¿¡Ù