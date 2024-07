韓国のボーイズグループ・TOMORROW X TOGETHERが、日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2024』(6日15:00〜)の本番前に取材に応じた。TOMORROW X TOGETHERTOMORROW X TOGETHERは「ひとつの誓い(We'll Never Change)」をパフォーマンス。さらにTAEHYUNは、山下智久「Perfect Storm(feat.TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER)」で山下と共演。HUENINGKAIは、渡辺翔太(Snow Man)× HUENINGKAI(TOMORROW X TOGETHER)として、優里の「ベテルギウス」を披露する。

――今回、視聴者の方へお伝えしたい注目ポイントはどこですか?TAEHYUN:(「ひとつの誓い(We'll Never Change)」の)曲と合ったパフォーマンスです。紐を使ったパフォーマンスがあって、(紐で)楽器を表現しているところがポイントです。――「ひとつの誓い(We'll Never Change)」に込めたメッセージを教えてください。TAEHYUN:時間が経ってお互いに変わっても永遠の約束は忘れない、というメッセージが込められています。――HUENINGKAIさんはSnow Manの渡辺翔太さんと「ベテルギウス」でコラボ。そのステージへの意気込みを教えてください。HUENINGKAI:僕の好きな曲なので、こういった機会をいただいて、頑張って準備をしました。渡辺翔太さんと一緒にコラボステージができて光栄です。――来週からは日本でドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN』 がスタート。ツアーで楽しみにしていることはありますか?YEONJUN:まずは、ドームツアーができること自体が感謝すべきことだと思います。そして、皆さんと一緒に盛り上がって楽しめる曲があるので、ファンの皆さんがどのように楽しんで、喜んでくださるのか、とても期待しています。――リハーサル時、印象に残ったことはありますか?TAEHYUN:山下智久さんとコラボステージがあるのですが、初めて実際にお会いしたら、実物はより遥かにイケメンでした。YEONJUN:山下さんが出演されている作品をすごく楽しく拝見していたので、ご挨拶させていただいたのがとても嬉しかったです。――最後に、視聴者の方へのメッセージをお願いいたします。SOOBIN:今回日本オリジナル曲でカムバック(新曲での活動)して、これから音楽番組やコンサートで素敵な姿・かっこいい姿をお見せしたいと思いますので、関心を持っていただけたら嬉しいです。そして僕たち一生懸命頑張りますので、見守っていてください。