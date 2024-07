魚のつかみどり体験も！秩父鉄道「親子で参加できる夏休み企画」

秩父鉄道では、親子で参加できる夏休み企画として、2024年7月25日(木)に鉄道ダイヤについて本格的に学ぶことができる「親子ダイヤ作成教室」、2024年8月6日(火)、7日(水)に浦山口キャンプ場で「魚のつかみどり体験」を開催します。

秩父鉄道では、親子で参加できる夏休み企画として、2024年7月25日(木)に鉄道ダイヤについて本格的に学ぶことができる「親子ダイヤ作成教室」、2024年8月6日(火)、7日(水)に浦山口キャンプ場で「魚のつかみどり体験」を開催☆

【「親子ダイヤ作成教室」について】

秩父鉄道のダイヤ作成経験者が講師となり、親子で鉄道ダイヤの仕組みや作り方を学ぶことができるイベントです。

ダイヤ作成後は、実際に列車に乗って、列車の発車時刻の確認や行き違い等を体験することができます。

<鉄道ダイヤ(列車運行図表:ダイヤグラム)とは?>

縦軸に駅名、横軸に時刻の目盛りをとり、列車ごとに各駅の発着時刻を線で結び、1日の全列車の運転を示した図表です。

(1)開催日時 2024年7月25日(木)9:30〜13:30頃

(2)開催場所 秩父鉄道本社ビル、秩父鉄道一部区間往復乗車

(3)集合受付 秩父鉄道本社ビル(受付9:00〜9:15)

所在地:熊谷市曙町一丁目1番地(熊谷駅南口下車 徒歩約5分)

(4)募集人数 小学生(3〜6年生)のお子さまと保護者 ペア10組

※1組2名まで

※申込者以外の方の参加・付添(未就学児含む)はできません。

※最少催行人員5組

(5)参加料金 1組7,000円

(6)開催内容 ・秩父鉄道のダイヤ作成経験者による

鉄道ダイヤの仕組みや作り方の説明

・秩父鉄道で実際に使用しているダイヤをもとにした

ダイヤ作成教室専用用紙に定規や鉛筆等を使用して鉄道ダイヤ記入

・自身で記入したダイヤを見ながら、実際に列車に乗って、列車の発車時刻の確認や行き違い等を体験

※ダイヤ作成はお子さまのみ実施できます。

保護者の方はダイヤ作成教室の見学及び列車の体験乗車に参加いただけます。

(7)行程 秩父鉄道本社ビル受付(9:00〜9:15)…

ダイヤ作成教室(9:30〜11:00)+++熊谷駅より列車へ乗車

(列車の発車時刻の確認・行き違い等見学)+++熊谷駅解散(13:30頃)

(8)参加特典 ・修了証(修了証はお子さまのみ贈呈)

・秩父鉄道グッズ

(9)お申込み 2024年6月28日(金)10:00〜7月18日(木)23:59まで

専用フォームにてWEB受付

【「魚のつかみどり体験」について】

秩父鉄道浦山口駅から徒歩10分の「浦山口キャンプ場」にて魚のつかみどりが体験できます。

とった魚は塩焼きにして楽しめます。

(1)開催日時 2024年8月6日(火)、7日(水)10:00〜12:00頃

(2)集合受付 秩父鉄道浦山口駅(受付10:00)

(3)募集人数 親子各日20名 ※最少催行人員各日10名

(4)参加料金 おひとり様1000円

(大人・3歳以上のお子さま同額、キャンプ場入場料・魚つかみどり料含む)

(5)開催内容 浦山口キャンプ場にて、魚(マス)をおひとり様1匹つかみどりができます。

魚はその場で塩焼きにして食べられます。

※昼食は含まれません。

必要な方はご持参ください。

※終了後は各自昼食や川遊び等楽しめます。

(6)行程 秩父鉄道浦山口駅10:00…徒歩10分…浦山口キャンプ場

【魚のつかみどり体験・体験終了後は自由行動(約1時間)】

…現地解散12:00頃

(7)お申込み 2024年7月9日(火)10:00〜7月31日(水)23:59まで

専用フォームにてWEB受付

※イベント内容は急きょ変更及び中止となる場合があります。

旅行企画・実施:秩父鉄道株式会社 埼玉県知事登録旅行業 2-219号

