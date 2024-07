EC»Ô¾ì¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¡¢µ»½Ñ¤ò¶¦Í­¡ª¥Ê¥Î¥ª¥×¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖE-Commerce Expo 2024¡×

ナノオプト・メディアは、8月20日(火)、東京都立産業貿易センター浜松町館にて、「E-Commerce Expo 2024」を開催します。

ナノオプト・メディア「E-Commerce Expo 2024」

◆会期/会場

会期:2024年8月20日(火)

会場:東京都立産業貿易センター浜松町館 5F

〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝

https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/hamamatsucho/access/

◆主催/運営

ナノオプト・メディア

◆参加料金

展示会・セミナーともに無料(事前登録制)

公式サイト:

https://f2ff.jp/event/2024-0821

ナノオプト・メディアは、8月20日(火)、東京都立産業貿易センター浜松町館にて、「E-Commerce Expo 2024」を開催。

EC市場の拡大、顧客接点の多様化、AI活用の拡大、物価上昇など、多数の要因によって小売業を取り巻く環境は大きく変化しています。

こうした環境下の中、小売業者が消費者に選ばれ続け、事業を継続していくためには、「顧客体験の革新」が必要不可欠です。

今回開催する「E-Commerce Expo 2024」では「顧客体験の革新」に焦点を当て、顧客データ・AI/生成AI・メタバースなどを活用した各社の取り組み事例や差別化された顧客体験を提供するためのベストソリューションを来場者に共有します。

また、小売業と非常に関連の深いSNS運用と物流DXにフォーカスした、SNS運用戦略Expo・物流DXも同時開催します。

企業のSNSアカウントを活用したファンづくりや、「2024年問題」を前に考えたいスマートロジスティクスの実現に向けた取り組みなどを、事例を中心に紹介します。

参加は32社・団体。

来場は無料ですが、公式サイトからの事前登録制となります。

また、翌日の8月21日(水)には、同会場にて、IT人材育成・システム開発の内製化などをテーマとした展示・講演イベント「DXシステム開発 Expo 2024」を開催します。

■主な講演

◆データ活用による顧客買い物体験価値の向上

セブン‐イレブン・ジャパンのリテールメディア戦略

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン マーケティング本部

デジタルサービス部兼リテールメディア推進部 総括マネジャー

杉浦 克樹 氏

◆三越伊勢丹が挑戦する、

メタバースとリアルを掛け合わせた新たな顧客体験の提供と接点創出

株式会社三越伊勢丹 営業本部 オンラインストアグループ

デジタル事業運営部 REV WORLDS

浅賀 遼太 氏

◆年間インプレッション3億超!

わかさ生活が語る熱狂的なファンの作り方

株式会社わかさ生活 企業広報チーム

わかさ生活X(Twitter)担当者

◆伝わらない時代の伝え方

シャープマーケティングジャパン株式会社 商品マーケティング部

山本 隆博 氏

◆日本郵便のロジスティクス事業戦略

日本郵便 執行役員

五味 儀裕 氏

◆NXグループが考える「サステナビリティ課題の解決に物流DXが果たす役割」

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 経営戦略本部DX推進部 専任部長

佐野 良教 氏

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post EC市場の最新動向、技術を共有!ナノオプト・メディア「E-Commerce Expo 2024」 appeared first on Dtimes.