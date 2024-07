HEY-SMITHの『Rest In Punk -World Edition-』LP盤が、8月23日に発売となる。これは、2023年11月にリリースされた6th ALBUM『Rest In Punk』を、USのインディーズレーベルBad Time RECORDSより-World Edition-としてLP盤で発売するものだ。『Rest In Punk -World Edition-』には、新曲「Feel My Pain」が追加収録され、Howie Weinberg Masteringによる全曲リマスタリング音源となっている。ジャケットもWorld Edition版として進化した逆輸入版LPだ。日本国内では、通販での数量限定販売となっているので、早目のチェックを。





IHEY-SMITH『Rest In Punk -World Edition-』JP

2024年8月23日(金)発売

税込 4,400円 BRJA.00010

※通販数量限定販売(数量に達し次第販売終了予定)

[A-Side]

1. Money Money

2. Still Ska Punk

3. Say My Name

4. Fellowship Anthem

5. Be The One

6. Into The Soul

[B-Saide]

7. Feel My Pain(New Song)

8. Inside Of Me

9. Be My Reason

10. You Are The Best

11. Don’t Wanna Lose You Again

12. Rest In Punk

[特設サイト]https://hey-smith.com/restinpunklp

[Streaming&Download Pre-add・Pre-save]https://lnk.to/world_edition

<HEY-SMITH US TOUR>

●With Voodoo Glow Skulls / Omnigone / The Hellas

September 2 (Mon) / 924 Gilman, Berkeley, CA

●With The Suicide Machines / Kill Lincoln / BAD OPERATION

September 5 (Thu) / Minneapolis, MN / Fine Line

September 6 (Fri) / Chicago, IL / Bottom Lounge

September 7 (Sat) / Detroit, MI / St Andrew’s Hall

September 8 (Sun) / Cleveland, OH / Grog Shop

September 10 (Tue) / Buffalo, NY / Buffalo Iron Works

September 11 (Wed) / Pittsburgh, PA / Spirit Hall

September 12 (Thu) / Brooklyn, NY / Brooklyn Made

September 13 (Fri) / Philadelphia, PA / Theatre of Living Arts

●Supernova Ska Festival

September 15 (Sun) / Hampton, VA / Supernova Ska Festival

●With Mad Caddies / Ballyhoo!

September 17 (Tue) / Atlanta, GA / Masquerade

September 19 (Thu) / DeLand (Orlando), FA / Cafe DaVinci

September 20 (Fri) / Stuart, FL / Terra Fermata

September 21 (Sat) / Ft Meyers, FL / The Ranch

September 22 (Sun) / Gainesville, FL / High Dive

September 24 (Tue) / Houston, TX / Last Concert Cafe

●With Panteón Rococó / INSPECTOR / Out Of Control Army

September 26 (Thu) Richmond, CA / Memorial Auditorium

September 27 (Fri) Ontario, CA / Toyota Arena

[US TOURチケット]https://heysmith.tix.to/ustour

<HEY-SMITH オーストラリアツアー>

●With Voodoo Glow Skulls / The Resignators

2024年11月27日 アデレード at The Gov

2024年11月28日 ブリスベン at The Brightside

2024年11月29日 シドニー at The Factory Floor

2024年11月30日 コラック at SKA Nation Festival

<OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024>

2024年10月26日(土)、27日(日)

@大阪・泉大津フェニックス

開場9:00 / 開演10:30

出演:HEY-SMITH(両日出演) / 04 Limited Sazabys / Age Factory / BRAHMAN / coldrain / Crossfaith / dustbox / FOMARE / GOOD4NOTHING / KUZIRA / locofrank / Maki / ROTTENGRAFFTY / Saucy Dog / SHADOWS / SHANK / SiM / SUPER BEAVER / The BONEZ / The Bruce Lee Band (U.S) /THE ORAL CIGARETTS / The Sucide Machines (U.S) / ハルカミライ / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん

[MC] R藤本(両日出演)

[Performance]team GOOD SKATES(両日出演)

※出演日・タイムテーブルは後日発表

1day:9,500円

2days:18,000円

http://haziketemazare.com/2024/

HEY-SMITHは、9月にアメリカでThe Suicide MachinesやMad Caddies、Ballyhoo!、さらにはPanteón Rococóとのツアー、「Supernova Ska Festival」への出演等も発表されており、さらには10月26日・27日に大阪・泉大津フェニックスにて野外フェス<OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024>も開催が決定している。