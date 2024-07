ジングルの直後、SEもなく出てきたKen Yokoyamaのメンバー。手を振ったり笑顔を見せたりしてオーディエンスを歓迎するのはJun Gray (B)、南英紀 (G) 、松本”EKKUN”英二 (Dr)。横山健 (G, Vo)はコードをかき鳴らし、こんな言葉をオーディエンスに掛けた。「こんなに暑いのに元気だな。最後までケガなく楽しんで。東京から来たKen Yokoyamaというバンドです。パンクロックをプレイします」──横山健

セットリスト



01. Parasites02. 4Wheels 9Lives03. My One Wish04. These Magic Words05. Support Your Local06. Funny Things07. Pressure Drop08. Don't Make Me Pissed Off Fuckin' Son Of A Bitch09. Ricky Punks10. Ricky Punks II11. Ricky Punks III12. Punk Rock Dream