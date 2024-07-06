Áª¼êÀëÀÀ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡ÖÁ´¹»¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤êÃç´Ö¡×¡¡¼¢²ìÂç²ñ³«Ëë
¡¡Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¼¢²ìÂç²ñ¤¬6Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÄÅ»Ô¤Î¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Ä»Ò»³¤Ç³«²ñ¼°¤¬¤¢¤ê¡¢Â³¤¤¤Æ1²óÀï2»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£³«ËëÀï¤Ï¡¢Î©Ì¿´Û¼é»³¤¬É§º¬¹©¤ò10¡½0¤Î¸Þ²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç²¼¤·¤¿¡£7Æü¤Ï¹Ä»Ò»³¤ÈÉ§º¬»Ô¤ÎHPL¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç1²óÀï·×4»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«²ñ¼°¤Ï¸áÁ°9»þ50Ê¬¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Âç²ñ°Ñ°÷Ä¹¤ÎÂçµ×ÊÝ²íÀ¸¡¦¸©¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁÍý»öÄ¹¤¬³«²ñ¤òÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¼¢²ìÃ»´üÂç³ØÉÕÂ°¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎÉô°÷6¿Í¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ä¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¤ò±éÁÕ¤·¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿±éÁÕ¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉô°÷¤Î¿ùÂ¼Àã²Ú¤µ¤ó¡Ê3Ç¯¡Ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢6¹»Ï¢¹ç¥Á¡¼¥à¤ò´Þ¤à53¹»48¥Á¡¼¥à¤¬Æþ¾ì¹Ô¿Ê¡£ºòÇ¯Í¥¾¡¤Î¶á¹¾¤¬ÀèÆ¬¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤ê¡¢½àÍ¥¾¡¤Î¼¢²ì³Ø±à¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï´ÑµÒ¤Î¼êÇï»Ò¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò°ì¼þ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÈôÍè¤·¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬»Ïµå¼°ÍÑ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê²¼¤¹¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¤ï¤¤¤¿¡£
¡¡³«²ñ¼°¤Î»Ê²ñ¤ÏÂçÄÅ¾¦¶È¹â¹»ÊüÁ÷Éô¤ÎÀ¾Â¼Ë¾Ì¤¤µ¤ó¡Ê3Ç¯¡Ë¤È¾®ºê°¦ºÚ¤µ¤ó¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¶á¹¾¤ÎÂçÀÐ¾°ÂÁ¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Âç²ñÍ¥¾¡´ú¤òÊÖ´Ô¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ²ñÄ¹¤ÎÇÏ¾ì¸÷¿Î¡¦¸©¹âÌîÏ¢²ñÄ¹¤Ï¡Ö¼¢²ì¸©¤Î¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡ÇÔ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤Ç®Àï¤Ç¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£¡ÊÃçÄøÍºÊ¿¡Ë
¢£È¬È¨¾¦¤Î°ÂÅÄ¼ç¾¤¬Áª¼êÀëÀÀ
¡¡¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÌîµå¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ìîµå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Ãç´Ö¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¸·¤·¤¤Îý½¬¤â¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤â¡¢Îå¤Þ¤·¹ç¤¤¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡È¬È¨¾¦¤Î°ÂÅÄ¿ÎÇ·²ð¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÁª¼êÀëÀÀ¤Ç¡ÖÃç´Ö¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÖÁ´¤Æ¤Î¹â¹»¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸Ì´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¡×¤È¹Í¤¨¡¢µå¾ì¤Ë¤¤¤ëÁ´Éô°÷¤¬Æ±¤¸»×¤¤¤ÇÂç²ñ¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸¾Ï¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀëÀÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Ìîµå¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤Î¹¬Ê¿¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¹Í¤¨¡¢´ÆÆÄ¤é¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤´°À®¤µ¤»¤¿¡£2Ç¯Á°¤Ë¼¢²ìÂç²ñ¤ÎÀëÀÀ¤òÌ³¤á¤¿ÀèÇÚ¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆËÜÈÖ¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÀëÀÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Éã¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤Ï¡Ö¹â¹»µå»ùÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¡¢Æ²¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÌò¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤»¤ºÆ²¡¹¤È¤·¤ã¤Ù¤ì¤¿¡£½Õ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¤ò¤á¤¶¤·¤¿¤¤¡×¡£Ãç´Ö¤È¡¢ºÇ¸å¤Î²Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÊÎÓÍø¹á¡Ë