富士錦酒造は、200セット限定商品の「日本一熟成 〜日本一深く、日本一高く〜「海と空」」を2024年7月12日(金)から発売します。

富士錦酒造 日本一熟成〜日本一深く、日本一高く〜「海と空」

価格 :15,400円(税込)

内容量:720ml×2本セット

・駿河湾沖海中熟成 純米酒 720ml×1

(熟成期間:2023年11月〜2024年6月)

・富士山頂越冬熟成 純米酒 720ml×1

(熟成期間:2023年9月〜2024年8月)

原材料:米(国産)、米麹(国産米)

発売日:2024年7月12日(金)

販売 :富士錦取扱店 もしくは富士錦酒造公式通販サイト

http://www.fujinishiki.com

■商品の特長

熟成させたお酒は、「海と空」両方とも同時にビンに詰めた富士錦酒造の同じ純米酒です。

全く同じお酒であっても、貯蔵される場所や熟成方法によって、全く異なる味わいになる事を体感できます。

海底のお酒は、常に海流にさらされ揺り動かされ、摂氏14℃の海底で一定の温度で熟成させたもの。

一方、富士山頂越冬熟成酒は、富士山頂の山小屋の中で貯蔵されており、凍ったまま貯蔵されたと推測されます。

静岡県の米を使用し、富士山からの伏流水と静岡酵母で仕込んだ純米酒を、更に富士山・駿河湾という特別な地にて昇華させた200本限定のお酒です。

■店舗概要

会社名 : 富士錦酒造

所在地 : 静岡県富士宮市上柚野532

営業時間 : 8:00〜17:00

定休日 : 日曜日・祝日

