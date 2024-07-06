¡ÚMUSIC DAY¡ÛÍò¡¦Ý¯°ææÆ¡¢°ì»þµÙÍÜÃæ¤ÎSUPER EIGHT¡¦°ÂÅÄ¾ÏÂç¤Ë¥¨¡¼¥ë
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SUPER EIGHT¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²Æ¤Î²»³ÚÆÃÈÖ¡ØTHE MUSIC DAY 2024¡Ù¡Ê¸å3¡§00¡Á10¡§54¡¿ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤ÎÍò¡¦Ý¯°ææÆ¤¬¡¢±¦¼êÃæ»Ø¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤áµÙÍÜÃæ¤Î°ÂÅÄ¾ÏÂç¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÉü¶½»Ù±ç¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤«¤éÃæ·Ñ½Ð±é¤¹¤ëÆ£°æ¥Õ¥ß¥ä¡¢GLAY¤é
¡¡ËÁÆ¬¡¢Â¼¾å¿®¸Þ¤¬¡Ö°ÂÅÄ¤¯¤ó¤¬¡¢»Ø¤Î¤±¤¬¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î¸å¥Ä¥¢¡¼¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤ä¤È¡£¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª»Ø¤À¤±¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°ÂÅÄ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²Î¾§¸å¤Ë¤Ï¡¢´Ý»³Î´Ê¿¤¬¡Ö¾Ï¤Á¤ã¤ó¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È¥«¥á¥é±Û¤·¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£Ý¯°æ¤â¡ÖSUPER EIGHT¤Î³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤ä¤¹¡Ê°ÂÅÄ¡Ë¡¢¤ªÂç»ö¤Ë¡Á¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÅÄ¤Ï5Æü¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖSUPER EIGHT °ÂÅÄ¾ÏÂç¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤éÉé½ý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿±¦¼êÃæ»Ø¤Î¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤¿¤á¡¢°ì»þ¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍ¡¢ÂçÊÑ¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·À¿¤Ë¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ú¤Â³¤¤´»Ù±ç¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Ý¯°æ¤¬12Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢MC¤ò±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥²¡¼¥È¿Ê¹Ô¤ò»ÔÐÔÎèÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£ÁíÀª60ÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¡¢º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÉü¶½»Ù±ç¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤«¤éÃæ·Ñ½Ð±é¤¹¤ëÆ£°æ¥Õ¥ß¥ä¡¢GLAY¤é
¡¡ËÁÆ¬¡¢Â¼¾å¿®¸Þ¤¬¡Ö°ÂÅÄ¤¯¤ó¤¬¡¢»Ø¤Î¤±¤¬¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î¸å¥Ä¥¢¡¼¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤ä¤È¡£¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª»Ø¤À¤±¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°ÂÅÄ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÅÄ¤Ï5Æü¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖSUPER EIGHT °ÂÅÄ¾ÏÂç¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤éÉé½ý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿±¦¼êÃæ»Ø¤Î¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤¿¤á¡¢°ì»þ¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍ¡¢ÂçÊÑ¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·À¿¤Ë¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ú¤Â³¤¤´»Ù±ç¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Ý¯°æ¤¬12Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢MC¤ò±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥²¡¼¥È¿Ê¹Ô¤ò»ÔÐÔÎèÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£ÁíÀª60ÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¡¢º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£