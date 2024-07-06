ÀõÌîÂóËá¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·èÄê¡ªµ×ÊÝ·ú±Ñ°ÊÍè¥¯¥é¥Ö4¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ï6Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½FWÀõÌîÂóËá¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
𝐓𝐚𝐤𝐮𝐦𝐚 𝐀𝐬𝐚𝐧𝐨, nuevo jugador del RCD Mallorca 🇯🇵👹
¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤
¡Bienvenido a tu casa, Takuma!
👉🏻 https://t.co/4Zloy0NLuu pic.twitter.com/9gygcRJuGP
— Real Mallorca (@RCD_Mallorca) July 6, 2024
ÀõÌî¤Ï2016Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤«¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø°ÜÀÒ¡£¤½¤Î¸å¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡¢¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¢¥Ñ¥ë¥Á¥¶¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤«¤é¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ü¡¼¥Õ¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬º£²Æ¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ò¤â¤Ã¤ÆÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¤â¹â³Û¤Ê°ÜÀÒ¶â¤òµÏ¿¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼êTOP10¡ª¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö59²¯±ß¡×
·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2Ç¯¡£¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÏÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢²ÈÄ¹¾¼Çî¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ë¼¡¤¤¤Ç4¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿Í³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£