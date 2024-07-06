¼ò°æ³Øµ³¼ê JRAÄÌ»»1Ëü²óµ³¾èÃ£À®¡Ä¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡7·î6Æü¡¢¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè2R¤Ç¡¢¥¨¡¼¥ª¤Ëµ³¾è¤·¤¿¼ò°æ³Øµ³¼ê¤Ï¡¢¸½Ìò30¿ÍÌÜ¤ÎJRAÄÌ»»1Ëü²óµ³¾è¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½Ìò30¿ÍÌÜ
¼ò°æ³Øµ³¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÇÏ¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£1¤Ä¤ÎÄÌ²áÅÀ¤È¤·¤Æ1Ëü²óµ³¾è¤È¤¤¤¦²ó¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò½½Ê¬¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¾è¤ê¿ô¡¢¾¡¤Á°È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×