『ワイルド・スピード』シリーズ初のスピンオフ映画『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』(2019)はメインシリーズとはまた違ったコミカルな雰囲気も楽しめる1作だ。劇中では、お馴染みの俳優たちによる豪華なカメオ出演も実現した。

あのマーベル映画でおなじみの俳優から、主演のドウェイン・ジョンソンとは何度も共演しているあの俳優まで、改めて本記事で4人のカメオ出演者を振り返ろう。

この記事には、『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』のネタバレが含まれています。

ライアン・レイノルズ/CIA捜査官・ロック役

©UNIVERSAL PICTURES 『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』4人のカメオ出演者©︎ THE RIVER

1人目は映画『デッドプール』シリーズでおなじみの俳優、ライアン・レイノルズ。『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』では、ドウェイン演じるルーク・ホブスにミッションを持ちかけるCIAエージェント、ロックとして登場している。

ライアンのカメオ登場が実現したのは、メガホンを取ったデヴィッド・リーチ監督の功績と言えるだろう。リーチ監督とライアンは『デッドプール2』(2018)でタッグを組んだ仲。リーチ監督が「このキャラクターに興味はないか?」とオファーの電話をかけたところ、ライアンは快諾したのだとか。

リーチ監督に、ライアンはいくつものジョークを自ら用意して撮影に臨んだという。劇中の「ゲーム・オブ・スローンズ」に関するジョークもライアン発案のものだそうだ。

ちなみにドウェインとライアンは、本作での共演を機に映画『レッド・ノーティス』(2021)でも再タッグを果たした。同作には『ワイルド・スピード』シリーズでジゼル役を演じたガル・ガドットも出演しているが、『ワイスピ』の世界でもこの3人が揃う時が訪れたりして……。

ヘレン・ミレン/マグダレーン・“クイーニー”・ショウ役

Photo by Dick Thomas Johnson https://www.flickr.com/photos/31029865@N06/22418153872

2人目はイギリス出身の大女優、ヘレン・ミレン。『ワイルド・スピード ICE BREAK』(2017)でシリーズ初参加を果たしたミレンは、ジェイソン・ステイサム演じるデッカード・ショウの母親、マグダレーン・“クイーニー”・ショウを演じている。

『スーパーコンボ』劇中では、冒頭とエンディングでわずかに登場。この時は刑務所に投獄されており、デッカードからの面会に応じていた。妹のハッティ(ヴァネッサ・カービー)に連絡するようデッカードに促していたクイーニーは、エンディングで2人と面会室で再会。その後、「ここから出ましょう」と脱獄を企てていた。

クイーニーは『スーパーコンボ』後、『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』(2021)で再登場。ヴィン・ディーゼル演じるドミニク・トレットを助手席に乗せて、見事なドライビングテクニックを披露していた。続く『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』(2023)にもカメオ登場している。

ロブ・ディレイニー/エージェント・ローブ役

この投稿をInstagramで見る

3人目は、俳優のロブ・ディレイニー。クイーニーとの面会を終えて刑務所から出てきたデッカードに声をかけるエージェントの男、ローブ役で出演している。ローブは、ホブスにとってのロックのような役割を担い、デッカードを任務に誘い出した。

実はディレイニーも『デッドプール2』に普通のおじさん・ピーター役で出演しており、リーチ監督とは顔見知りの仲。出演に至る詳しい経緯は語られていないが、ライアン同様にオファーを受けたのかもしれない。

ちなみにディレイニーとライアンは2024年7月24日公開の映画『デッドプール&ウルヴァリン』に出演予定だ。

ケヴィン・ハート/航空保安官・ディンクリー役

Photo by Eva Rinaldi https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kevin_Hart_2014.jpg

4人目は、コメディアン・俳優として活躍するケヴィン・ハート。飛行機内で言い争っていたデッカードとホブスの間に割り込む男として登場した。ハートが演じたディンクリーは航空保安官を務めており、デッカードがスパイであることを見抜くなど、鋭い洞察力を兼ね備えていた。

ハートは、『セントラル・インテリジェンス』(2016)や『ジュマンジ』シリーズでドウェインと何度も共演。本作ではドウェインとの友情出演が実現した。なお、ステイサムとはアクションコメディ『マン・フロム・トロント』(2022)で共演する予定だったが、残念ながらステイサムは創造上の相違により企画を。

ディンクリーは、ホブスとデッカードを含めて「俺たちは大物。3人ともボス」「最強の捕食者」と自負していたよう。もし『スーパーコンボ』の続編が実現したら、ぜひ3人目の主人公として登場してほしいものだ。

デヴィッド・リーチ監督/エティオンのヘリコプターパイロット役 ©UNIVERSAL PICTURES

5人目はまさかのデヴィッド・リーチ監督。イドリス・エルバ演じる悪役ブリクストンが率いるテロ組織「エティオン」のヘリコプターパイロット役で出演している。

ヘリコプターといえば劇中後半、サモアでのアクションシークエンスで登場。気が付かなかったという方はもう一度チェックしてみよう。

