¥½¥Ë¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¼ûÍ×¸º¤ÇÀ¸»º½ªÎ»¤Ø
¡¡¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ê¤É¤ÎÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¸»º½ªÎ»¤Ë¤è¤ë³«È¯¡¦À¸»ºµòÅÀ¤Ø¤Î±Æ¶Á
¡¡¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¸»º¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤Ï²ÈÄí¤ÎÏ¿²è¸þ¤±¤Î¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤ä¡¢ÊüÁ÷µ¡´ï¸þ¤±¤Î¡ÖXDCAM¡×¤Ê¤É¤Î¸÷¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤äÍÆÎÌ¤ÎÂç¤¤¤µÏ¿ÇÞÂÎ¤¬Áý¤¨¡¢¼ûÍ×¤¬¸º¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸»º¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¡¢½ªÎ»»þ´ü¤ÏÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤È¶¨µÄ¤·¤Æ·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡µÜ¾ë¸©¤Ë¤¢¤ë¸÷¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î³«È¯¡¦À¸»ºµòÅÀ¤Ç¤Ï¡¢250¿Íµ¬ÌÏ¤Î´õË¾Âà¿¦¤¬Êç½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë