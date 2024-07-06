±Ñ¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¿·À¯¸¢»ÏÆ°¡Ö¹ñ¤òºÆ·ú¤¹¤ë¡×¡¡³ÕÎ½¤ÎÈ¾¿ô¤ò½÷À¤Ë
¡¡±ÑÁíÁªµó¤Ç°µ¾¡¤·¤¿Ï«Æ¯ÅÞ¤Î¿·À¯¸¢¤¬5Æü¡¢»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¿·¼óÁê¤Ï½¢Ç¤±éÀâ¤Ç¡Ö±Ñ¹ñ¤òºÆ·ú¤¹¤ë¡£Ç¤Ì³¤ÏµÞ¤òÍ×¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£6Æü¤Ë¤ÏºÇ½é¤Î³ÕµÄ¤ò³«¤¡¢²ñ¸«¤â¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤Î±Ñ¼óÁê´±Å¡Á°¤Ç2024Ç¯7·î5Æü¡¢½¢Ç¤±éÀâ¤ò¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê=¥í¥¤¥¿¡¼
¡¡¼çÍ×³ÕÎ½¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Éû¼óÁê¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥ì¥¤¥Ê¡¼»á¡Ê44¡Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼»á¤ÈÆ±´ü¤Î2015Ç¯½éÅöÁªÁÈ¡£16ºÐ¤ÇÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¹¤â¤¤¤ë¡£¹âÅù¶µ°é¤Ï¼õ¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Ï°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£
¡¡¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹»á¡Ê45¡Ë¤Ï½÷À¤È¤·¤Æ±Ñ¹ñ»Ë¾å½é¤ÎºâÌ³Áê¤Ë½¢Ç¤¡£¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼»á¤Ï5Æü¤Ë22¿Í¤Î³ÕÎ½¤òÇ¤Ì¿¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á11¿Í¤¬½÷À¤À¡£
¡¡³°Áê¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥é¥ß¡¼»á¡Ê51¡Ë¡¢¹ñËÉÁê¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ò¡¼¥ê¡¼»á¡Ê64¡Ë¤¬½¢¤¤¤¿¡£À¤³¦¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½¢¤¯²ÄÇ½À¤â¤Ë¤é¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³°¸ò¡¦°ÂÊÝÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¡£