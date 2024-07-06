Åìµ®Çî à´î·à²¦á¤ÎÉã¡¦ÅìÈ¬Ïº¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¤òÊó¹ð¡Ö£µ£²ºÐ¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆÍÁ³¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼ã¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Åì£Í£Á£Ø¤³¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÅìµ®Çî¤¬£¶Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤¬Ì¿Æü¤À¤Ã¤¿Éã¡¦ÅìÈ¬Ïº¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÈ¬Ïº¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¡¦ÀõÁð¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤¿¡¢Åìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Çà¾¼ÏÂ¤Î´î·à²¦á¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¡£ÇëËÜ¶Ö°ì¤ä¸Î»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤¬Êé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åì£Í£Á£Ø¤Ï¡ÖËÜÆü£··î£¶Æü¤ÏÈ¬Ïº¤ÎÌ¿Æü¡¡£³£¶Ç¯Á°¤Îº£ÆüµÞÀÂ¤·¤¿¡¡£µ£²ºÐ¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆÍÁ³¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼ã¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢£±£¹£¸£¸Ç¯£··î£¶Æü¤Ë¼ã¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤Ï£µ£´ºÐ¡¡È¬Ïº¤ÎºÐ¤ò¾å²ó¤ê¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ã¤¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Èº£¤´¤í¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ê¤Î¤è¤Í¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤¬Éã¤ÎÇ¯Îð¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶³´¿¼¤²¤Ëµ¤·¤¿¡£
¡¡Åì£Í£Á£Ø¤ÎºÊ¡¦°Â¤á¤°¤ß¤Ïº£Ç¯£±·î¡¢Âè£²»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¤¿¡¡¤³¤ó¤ÊÂ¹¤¿¤Á¤ò¸«¤ÆÈ¬Ïº¤âÉÔ»×µÄ¤¬¤ë¤«¤â¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Æü¤Ï²ÈÂ²¤Ç¸¥ÇÕ¤¹¤ë¤ó¤À¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£