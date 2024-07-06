ÇßÂôÉÙÈþÃËàÂçÊªÇÐÍ¥á¤È¤Î³Î¼¹¤ò¼ÂÌ¾Ë½Ïª¡Ö°ìÀ¸ÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤ä¤á¤è¤¦¡×¡Ö¼ºÎé¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇßÂôÉÙÈþÃË¤¬£¶ÆüÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£àÄ¶ÂçÊªÇÐÍ¥á¤È¤Î³Î¼¹¤ò¸ì¤ê¡¢£Í£Ã¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤ò¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¤ÇÇßÂô¤¬¼«Ê¬¤Ç¥°¥ë¥á¥Î¡¼¥È¡Ö¥È¥ß¥·¥å¥é¥ó¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤Û¤É¤ÎÈþ¿©²È¤À¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡£ÉÍÅÄ¤¬¡ÖÁ´¹ñ¹Ô¤Ã¤¿Àè¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÇßÂô¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¶å½£¤ÎÊ¡²¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÊ¡²¬¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤«¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢ÇßÂô¤Ï¡ÖËÍ¡¢¶å½£¤ÎÌ£¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤â¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿ÆÉã¤¬ËÌ¶å½£¤Ê¤ó¤Ç¶å½£¤Î·ì¤ÏÎ®¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶å½£¤Ë¤Ï¸ø±é¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²¿ÅÙ¿©¤Ù¤Æ¤âÌ£¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÇßÂô¤ÏÊ¡²¬½Ð¿È¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¤È¤Î²ñÏÃ¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¶å½£ÃÌµÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬¡Ø¿ÆÉã¤¬¼ã¾¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¡Ø¤¢¡¢ËÌ¶å½£¡£¤½¤ì¡¢¶å½£¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¡Ø¤½¤ì»³¸ý¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤¤Êý¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¤³¤¤¤Ä¤È°ìÀ¸ÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤ä¤á¤è¤¦¡Ù¤È¡×É½¾ð¤ò¶¯Ä¥¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇßÂô¤ÎÎ¾¸ª¤ò¥â¥ß¥â¥ß¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇßÂô¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¼ºÎé¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÌ¶å½£¤Ï°ã¤¦¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¸¥¿¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤ÎÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¸À¤¦¤¿¤Ã¤Æ¡Ø³ÊÉÕ¤±¡Ù¤Î»þ¤Ç¤âÅ´Ìð¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°ÁÈ¤ó¤Ç¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÇßÂô¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢³Î¤«¤ËÍè¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¤È½Â¡¹¡¢Ì·¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£