¡ÚPHOTO¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥§¥Ü¥à¡õ¥Á¥ç¥ó¡¦¥Û¥è¥ó¡õ¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡Ö¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ
6Æü¸á¸å¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥§¥Ü¥à¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥Û¥è¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬¡¢±ÊÅÐ±º¡Ê¥è¥ó¥É¥¥¥ó¥Ý¡Ë¶è¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¦¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥§¥Ü¥à¡¢¿·¶Ê¡ÖMcNasty¡×MV¸ø³«¡ÄAI¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤¬ÅÐ¾ì
¡¦Girl's Day ¥Ø¥ê¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥Û¥è¥ó¡õBLACKPINK ¥¸¥¹¤È¤Î¿Æ¸ò¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ö3¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥È¡¼¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
¡¦¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥§¥Ü¥à¡¢¿·¶Ê¡ÖMcNasty¡×MV¸ø³«¡ÄAI¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤¬ÅÐ¾ì
¡¦Girl's Day ¥Ø¥ê¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥Û¥è¥ó¡õBLACKPINK ¥¸¥¹¤È¤Î¿Æ¸ò¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ö3¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥È¡¼¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë