7月5日(金)より放送がスタート、ワーナー ブラザース ジャパンがプロデュースするTVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』より、Episode 2のあらすじ&場面カットが公開された。またTVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』感想投稿キャンペーンの第1弾も開催されている。TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』は、DCコミックス原作の人気IP『スーサイド・スクワッド』を、『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズなどを手掛けるワーナー ブラザース ジャパンが日本発の完全新作オリジナルアニメーションとしてプロデュースした作品。

ハーレイ・クインやジョーカー、デッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャークといったお馴染みのヴィラン(悪党)たちが、異世界を舞台に冒険ならぬ「 ”暴” 険」を繰り広げる!Episode 2のあらすじと場面カットはこちら。<Episode 2 あらすじ>スーサイド・スクワッド(極悪悪党共)が送り込まれたのは剣と魔法の世界、”異世界=ISEKAI”!! 監獄に収監されたハーレイ、デッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャークは、A.R.G.U.Sの兵隊リック・フラッグと出会う。「この世界に送り込まれたのはお前たちが初めてじゃない」。アマンダの狙いは、新世界に眠る新たな資源だった!! 資源の前に先ずは脱獄。収監されたオーク達と共に…LET'S PARTY(暴動)!!さらにキャスト10名のサイン入り第1話台本が当たる、TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」感想投稿キャンペーン第1弾が開催中だ。応募方法はWarner Bros. Japan Anime公式X(@wb_anime)をフォローの上、応募用ポストに作品の感想と指定ハッシュタグ「#異世界スースク感想」をつけ、引用リポストすれば応募完了。応募者の中から1名に『異世界スーサイド・スクワッド』のキャスト10名による第1話サイン入り台本がプレゼントされる。Suicide Squad and all related characters and elements (C) & TM DC (C) 2024 Warner Bros. Japan LLC