¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼ÒÇÕÁèÃ¥È¬·Ê¾Þ¡Û²ÏÂ¼Î»¡¡¥¤¥ó¤ÇÎ©¤ÁÃÙ¤ì3Ãå¡¡µÕ½±¤ËÇ³¤¨¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼ÒÇÕÁèÃ¥¡¡Âè49²óÈ¬·Ê¾Þ¡×¤Ï3ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¡£´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¸þ¤±¡¢²ÏÂ¼Î»¤ÎÌÜ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÆüÌÜ9R¤Ï¥¤¥ó¤ÇÎ©¤ÁÃÙ¤ì¤Æ3Ãå¡£¡Ö±¦¼Ð¤áÁ°¤ÎÆÍÉ÷¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇÔ°ø¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥Ü¡¼¥È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ°¸¡»þ¤ÎÊ£¾¡Î¨10¡ó¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç½øÈ×¤«¤é»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¾¡¼¥ó¤Ï¶¹¤¤¤±¤É¡¢ÆÃÄ§¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¹Ô¤Â¤«¤é¿¤Ó¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë½ÐÂ¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¡×¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤é¤Î¿¤Ó¤Ï½½Ê¬Àï¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ê¡¢Ê£¾¡Î¨°Ê¾å¤ÎÂ¤ÏÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö3ÆüÌÜ¤ÎÊ¬¤â¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£4ÆüÌÜ¤Î4¡¢11R¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤ò¿Þ¤Ã¤ÆÍ½ÁªÆÍÇË¤ØÁ´ÎÏÅêµå¤À¡£