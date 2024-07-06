ÃåÂØ¤¨¤¿¸å¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤é¤ÎÁ°¤ÇÀ°Îó¤·¤¿¸òÌî¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á=2024Ç¯7·î6Æü¸á¸å5»þ21Ê¬¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢ÅÄÃæÍ´Ìé»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡»î¹ç¸å¡¢³Æµå¾ì¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂçºåÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸òÌî¤Ç¤¹¡£

¡¡¡Ê6Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÂçºåÂç²ñ1²óÀï¡¡ËçÊýÄÅÅÄ5¡½3¸òÌî¡Ë

¡¡¸òÌî¡¦¸ÅÀî¿ð´ð¼ç¾­¡¡

¡¡¡Ê±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ë°ìÈÖ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Â´¶È¤·¤¿ÀèÇÚ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£

¡¡¼ç¾­¤È¤·¤Æ¡¢Ãç´Ö¤ÎÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡£

¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿·¥Á¡¼¥à¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£1¡¢2Ç¯À¸¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£=µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå