»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼´ÆÆÄ¡¡8·î¡ÖU15WÇÕ¡×ÂåÉ½¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¼Â»Ü¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂÇ¤ÁÉé¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤¬»Ø´ø¤ò·óÌ³¤¹¤ëU15ÆüËÜÂåÉ½¤¬6Æü¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ç8·î16Æü¤«¤é25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖU15¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤òºë¶Ì¸©Æâ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡6·î¤Î½é²ó¤Èº£²ó¤Ç·×40¿Í¤¬ÌÌÀÜ¤ä¡¢Áö¹¶¼é¤Î¼Âµ»¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£20¿Í¤òÁª¹ÍÍ½Äê¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À¤³¦°ì¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Ê¤¬¤é1¥á¡¼¥È¥ë89¤ÎÂç·¿º¸ÏÓ¤â»²²Ã¤·¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÄÂÇ¼Ô¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤òÆÍÇË¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤À¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö´üÂÔ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ç¥ª¤À¤±¤¸¤ãÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤»×¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£µ¾ÂÇ¤ò¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ÎÂÇÀþ¤Ë¤â¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂÇ¤ÁÉé¤±¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£