¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÍÑ¡Ö¤ª°ò¤Î¤ª¤ä¤ÄÀìÌç¡×¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡ªÉðÅèŽ¢¤ª¤¤¤â¥ï¥ó¥À¥Õ¥ëŽ£

武嶋が、奈良県香芝市のお芋スイーツ蜜いも天ぷら専門いも武前に自販機を設置し、おいもワンダフルとしてワンちゃんのお芋専門のおやつの販売を開始しました。

武嶋「おいもワンダフル」

《おいもワンダフル自動販売機詳細》

■販売商品 : (1)おいもチップス 880円、(2)干し芋スティック 880円、

(3)皮付き干し芋 880円、(4)皮チップス 550円、

(5)干し芋の端っこ 440円、(6)皮チップスのふりかけ 330円、

(7)焼き芋の干し芋 660円、(8)お試し4点セット 330円

※(7)(8)は当自販機専用商品です

■場所 : 〒639-0236 奈良県香芝市磯壁3-91-2(蜜いも天ぷら専門いも武前)

■営業時間 : 24時間、365日稼働

おいもワンダフルは6月26日に日本初登場(※同社調べ)として、ワンちゃん用のお芋のおやつ専門自動販売機を設置し、販売を開始しました。

おいもワンダフルは、お芋スイーツ専門店の経験と技術を生かし、素材に拘り厳選したさつまいものほっこりとした甘さと風味を、飼い主様が安心してワンちゃんに味わって欲しいという思いで立ち上げたワンちゃん用のお芋のおやつ専門店です。

無添加、手作りに拘り、国産素材のみ使用し、調味料、油を一切使わない、自然の美味しさを楽しんで頂けます。

自販機設置場所は市街地の道路沿いで、駐車場も多数あり(共同駐車場)、利便性の高い24時間年中販売しています。

買い物や、レジャーの往復の際などに、利用される方が大半です。

また、全8種類(内2種類は自販機限定販売商品)のお芋のみのラインナップより、ワンちゃんのお好みに合わせて選べるのが好評です。

商品ラインナップ

【ワンちゃんの健康と環境に配慮したおやつ作り】

一番人気商品のおいもチップスは、厳選さつまいもを1枚1枚手切りし、一度蒸したものを丁寧に並べてオーブンで焼いて製造しています。

カリッとした食感とほんのりとした甘みが特徴で、購入したお客様より「ワンちゃんの食いつきがよく美味しそうに食べてくれる」との声が届いています。

また、おいもワンダフルでは環境に配慮し、さつまいもを余すところなく丸ごと利用しています。

お芋の皮を干した皮チップスは、食物繊維と中身から染み出た蜜がたっぷりで、パリッパリの食感に仕上ており、購入したお客様より「素材感があり安心して食べさせられる」との声も届いています。

おいもワンダフルこだわり

