¡ÈÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¤ªÊè¤Î¶¡ÍÜÅã¡ÉÇ§Äê¡ªºé³Ú±ï(¤µ¤¯¤é¤¨¤ó)Ž¢¤ªÊè¤Î±ÊÂå¶¡ÍÜ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óŽ£

ビーテイルは日本記録認定協会において、お墓の供養地「咲楽縁(さくらえん)」が、『日本で最も高いお墓の供養塔』として日本一に認定されたことを発表しました。

日本記録公式認定証が発行されたことを記念して、2024年8月31日までのお墓の永代供養お見積り依頼分に関して永代供養料を10%OFFで請け負うキャンペーンを開始しました。

咲楽縁(さくらえん)「お墓の永代供養キャンペーン」

お墓の永代供養キャンペーンURL:

https://towaka.net/top/oe-sakuraen

■日本記録の認定について

2024年5月2日に日本認定記録協会より、同社が提供するお墓とご遺骨の永代供養・お墓じまいトータルサポートサービス「永遠華-お墓の永代供養-」で墓石を安置する供養地である咲楽縁(さくらえん)が、「日本一高いお墓の供養塔」として日本記録として認定されました。

咲楽縁の高さは頂上の聖観音像を含めると10.34mとなります。

日本記録名 : 日本で最も高いお墓の供養塔

記録数値 : 1,034cm (10.34m)

認証ページ :

https://japaneserecords.org/japanese-records/36483/

日本記録保持者名: 咲楽縁

咲楽縁 所在地 : 〒649-5148 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町下和田113

日本記録認定協会 認定証

咲楽縁 外観

■咲楽縁(さくらえん)について

咲楽縁は和歌山県東牟婁郡那智勝浦町にあるお墓の供養地で、無縁塔となったお墓を破壊・処分せずに永代にわって供養し、祀っている場所です。

お墓の他にも石製の仏像や地蔵などもお預かりし、供養しています。

建設に関しては行政機関に相談のもと2005年ごろより開始し、2023年7月に供養塔頂上へ聖観音像を安置致しました。

また、今後は同敷地内へ第二、第三の供養塔の建設も予定しています。

■咲楽縁の建設経緯

昔から無縁塔墓石になっても、お墓に文字が刻まれた部分である仏石(ほとけいし)・棹石(さおいし)はお寺で丁寧に扱われてきました。

その証拠として、無縁仏になった石碑はお寺や墓地の中に「供養地」を設けて安置されています。

しかし「墓じまい」が急増した近年では、お寺や墓地に仏石・棹石を安置するスペースが無くなってきたことや、再利用する方が安く上がることから仏石・棹石を粉砕処分する業者が増えました。

そして仏石・棹石は砕かれ、道路の材料になって埋められてしまう場合もあります。

また、お性根抜き(お墓の魂抜き)をすればただの石とおっしゃる方もおられます。

しかし、お性根抜きをすればお墓を建てた時の施主様の想い、お墓を大切にしてきた気持ち、ご先祖様への感謝、そういった念はお墓から消え失せて何処かへ行ってしまうのでしょうか。

私たちはそうは考えておりません。

「無縁塔は産業廃棄物ではない」この信念から無縁塔供養塔を建設し、永代供養しています。

「墓じまい」はしなければいけないが、大切に祀ってきたものを処分したくない。

この想いに共感いただけるお客様だけを対象としており、決して供養を強制するものではございません。

安置された仏石・棹石

供養塔へのお参り

■お墓の永代供養キャンペーンについて

お墓の永代供養サービス「永遠華(とわか)」では咲楽縁の日本記録認定を記念して、2024年8月31日までのお見積り依頼分に関して、永代供養の金額を10%OFFで請け負っています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post “日本で最も高いお墓の供養塔”認定!咲楽縁(さくらえん)「お墓の永代供養キャンペーン」 appeared first on Dtimes.