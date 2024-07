買取専門店まねきや)は、2024年7月4日(木)より「買取まねきや」の新CMの放送を開始しました。

それに伴い、2024年7月3日(水)に、ベクトルスタジオにて「買取まねきや」新CM発表会を開催しました。

当日は、CMにも出演しているデヴィ夫人が真っ赤なドレスに身を包み、猫耳姿で登壇し、初の買い取り査定に挑戦しました。

買取まねきや新CM発表会

名称 :「買取まねきや」新CM発表会

日時 :2024年7月3日(水)11:00〜11:50 (受付 10:30〜)

会場 :ベクトルスタジオ(東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ18F)

出演者:デヴィ・スカルノさん

(株)水野 代表取締役 水野 政行

(株)水野 代表取締役 水野 政行さんのご挨拶の後、7月4日(木)より放映される新CMがスクリーンに流れ、CMにも出演しているデヴィ夫人が登壇しました。

CM同様にキュートな猫耳&真っ赤なドレスに身を包んだデヴィ夫人は「まねきやさんのブランドカラーは赤なのでレッドドレスにしてきました」と可愛らしい猫化に嬉しそうな様子で、何度も招き猫のポーズをとっていました。

また、CM撮影の様子について聞かれると、「とにかく綺麗にキラキラと光る宝石や絵画、彫刻、骨董品が並べられていて豪華絢爛な現場でした。

建物自体がクラシックな作りで調度品もどこか中世風の雰囲気がある場所でとても素敵でした。」と振り返っていました。

■デヴィ夫人が買取査定に挑戦

イベントでは、実際にデヴィ夫人が買取査定を実施。

ルーペを使用してプラチナ900、2.00カラットのダイヤイヤリングをまじまじと査定したデヴィ夫人は「素晴らしいカラーでカットもパーフェクトですね」とコメントし、「800万円!」と予想。

気になる水野社長が行った査定額は750万円で、これにデヴィ夫人は「あら?750万円?ならば私が買ってもいいかしら…」とまさかの発言に場内は笑いに包まれました。

続いては、4.18カラットのダイヤで装飾されたプラチナ900、29.88カラットのエメラルドリング。

デヴィ夫人は「これはコロンビア産かしら?大きくてとても綺麗ね」と評して「1,000万円」と予想しました。

しかし、実際の査定額は1,100万円で、デヴィ夫人は驚きの表情を浮かべました。

エメラルドのコレクターというデヴィ夫人は「こんなに綺麗で1,100万円…?なんだか買いたくなってしまいます。

私が1,200万円で買い取りましょうか?」と、またもや太っ腹発言が飛び出し、「まさかこんな展開になるとは思いませんでした」と自身でも苦笑いを浮かべました。

最後に、デヴィ夫人は

「まねきやさんは誠実で細かくて早い。

売り手側も信頼が出来て良いなと思います。

今まで大切にしてきたものや、大事な方から受け継いだもの、お家に眠っているようなものなどの断捨離や、生前整理としてもまねきやさんに足を運んでみてください。

とてもラッキーな結果が出ると思いますよ」と呼び掛けていました。

■新CM情報

放送開始日:2024年7月4日(木)より順次

・「高価買取ならまねきや」篇15秒

放映エリア : 関東(1都6県)、東海(愛知、三重、岐阜)

・「高価買取ならまねきや」篇30秒

放映エリア : 東海(愛知、三重、岐阜)

・「買取ならまねきやがおすすめ」篇15秒

放映エリア : 関東(1都6県)、東海(愛知、三重、岐阜)

・「買取ならまねきやがおすすめ」篇30秒

放映エリア : 東海(愛知、三重、岐阜)

・「まねきやあべの店オープン」篇15秒

放映エリア : 関西(2府4県)

※上記、放映エリアは放送開始直後のエリアになります。

放送エリアは期間によって変動します。

