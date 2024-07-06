¡ÚÍ×Ãí°Õ¡ª¡ÛÃËÀ¤Ë¡Ö·Ú¤¤½÷¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷À¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï¡©
¼«Ê¬¤Ï¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÃËÀ¤Ë¡Ö·Ú¤¤½÷¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¶¯¤¤ÃËÀ¤¬¶á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìµ°Õ¼±¤Ë¡Ö·Ú¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬»×¤¦¡Ö·Ú¤¤½÷À¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤¬Â¿¤¤
ÆÃ¤Ë¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Æ¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÉÑÈË¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¿Í¤ä¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¤è¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½¬´·¤¬¤¢¤ë½÷À¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤Ï°ÛÀ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ê£¿ô¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÑÈË¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÃËÀ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃË´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
í´í°¤Ê¤¯²¼¥Í¥¿¤òÏÃ¤¹
°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤Ç²¼¥Í¥¿¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²ñÏÃ¤Ë½÷À¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¾¯¤·°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃÂê¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ê½÷À¤Ï¡¢Îø°¦·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤ÇÍ·¤Ó´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦ÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Î¥ê¤¬¤¤¤¤½÷À¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¤«¤ï¤¹¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
°ÛÀ¤ÎÍ¶¤¤¤ò¤¹¤°¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë
¡Ö°û¤ß²ñ¤ä¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤ò´ðËÜÅª¤ËÃÇ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¡Ö·Ú¤¤¡×¤È¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½÷À¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÊ£¿ô¤ÎÃËÀ¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¿Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸òºÝ¤ò¤·¤Æ¤âÂ¾¤ÎÃËÀ¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬»×¤¦¡Ö·Ú¤¤½÷À¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ª
¤´¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡Ö·Ú¤¤½÷¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÃ¦µÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£