甲府vs徳島 スタメン発表
[7.6 J2第23節](JITス)
※18:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 33 山内康太
DF 4 山本英臣
DF 5 今津佑太
DF 23 関口正大
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 中山陸
MF 16 林田滉也
MF 19 宮崎純真
MF 51 アダイウトン
FW 9 三平和司
控え
GK 32 コ・ボンジョ
DF 24 飯田貴敬
MF 6 小林岩魚
MF 8 武富孝介
MF 26 佐藤和弘
MF 34 木村卓斗
FW 99 ピーター・ウタカ
監督
Shinji Otsuka
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
MF 7 チアゴ・アウベス
MF 8 柿谷曜一朗
MF 18 エウシーニョ
MF 20 児玉駿斗
MF 42 橋本健人
MF 54 永木亮太
FW 9 ブラウンノア賢信
控え
GK 21 田中颯
MF 6 内田航平
MF 10 杉本太郎
MF 11 杉森考起
MF 17 高田颯也
FW 13 西野太陽
FW 30 坪井清志郎
監督
増田功作
※18:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 33 山内康太
DF 4 山本英臣
DF 5 今津佑太
DF 23 関口正大
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 中山陸
MF 16 林田滉也
MF 19 宮崎純真
MF 51 アダイウトン
FW 9 三平和司
控え
GK 32 コ・ボンジョ
DF 24 飯田貴敬
MF 6 小林岩魚
MF 8 武富孝介
MF 26 佐藤和弘
FW 99 ピーター・ウタカ
監督
Shinji Otsuka
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 26 青木駿人
MF 7 チアゴ・アウベス
MF 8 柿谷曜一朗
MF 18 エウシーニョ
MF 20 児玉駿斗
MF 42 橋本健人
MF 54 永木亮太
FW 9 ブラウンノア賢信
控え
GK 21 田中颯
MF 6 内田航平
MF 10 杉本太郎
MF 11 杉森考起
MF 17 高田颯也
FW 13 西野太陽
FW 30 坪井清志郎
監督
増田功作