[7.6 J2第23節](JITス)

※18:00開始

主審:今村義朗

<出場メンバー>

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 33 山内康太

DF 4 山本英臣

DF 5 今津佑太

DF 23 関口正大

MF 7 荒木翔

MF 10 鳥海芳樹

MF 14 中山陸

MF 16 林田滉也

MF 19 宮崎純真

MF 51 アダイウトン

FW 9 三平和司

控え

GK 32 コ・ボンジョ

DF 24 飯田貴敬

MF 6 小林岩魚

MF 8 武富孝介

MF 26 佐藤和弘

MF 34 木村卓斗

FW 99 ピーター・ウタカ

監督

Shinji Otsuka

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス

DF 4 カイケ

DF 5 森昂大

DF 26 青木駿人

MF 7 チアゴ・アウベス

MF 8 柿谷曜一朗

MF 18 エウシーニョ

MF 20 児玉駿斗

MF 42 橋本健人

MF 54 永木亮太

FW 9 ブラウンノア賢信

控え

GK 21 田中颯

MF 6 内田航平

MF 10 杉本太郎

MF 11 杉森考起

MF 17 高田颯也

FW 13 西野太陽

FW 30 坪井清志郎

監督

増田功作