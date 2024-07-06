[7.6 J1第22節](パナスタ)

※19:00開始

主審:山下良美

<出場メンバー>

[ガンバ大阪]

先発

GK 22 一森純

DF 2 福岡将太

DF 4 黒川圭介

DF 20 中谷進之介

DF 46 松田陸

MF 13 坂本一彩

MF 16 鈴木徳真

MF 23 ダワン

MF 47 ファン・アラーノ

MF 97 ウェルトン

FW 7 宇佐美貴史

控え

GK 25 石川慧

DF 24 江川湧清

DF 33 中野伸哉

MF 6 ネタ・ラヴィ

MF 8 食野亮太郎

FW 11 イッサム・ジェバリ

FW 17 山下諒也

監督

ダニエル・ポヤトス

[横浜F・マリノス]

先発

GK 21 飯倉大樹

DF 5 エドゥアルド

DF 15 上島拓巳

DF 16 加藤蓮

DF 27 松原健

MF 6 渡辺皓太

MF 8 喜田拓也

MF 14 植中朝日

FW 10 アンデルソン・ロペス

FW 11 ヤン・マテウス

FW 23 宮市亮

控え

GK 31 白坂楓馬

DF 24 加藤聖

MF 17 井上健太

MF 28 山根陸

MF 29 ナム・テヒ

FW 7 エウベル

FW 37 塩貝健人

監督

ハリー・キューウェル