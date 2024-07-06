G大阪vs横浜FM スタメン発表
[7.6 J1第22節](パナスタ)
※19:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
DF 46 松田陸
MF 13 坂本一彩
MF 16 鈴木徳真
MF 23 ダワン
MF 47 ファン・アラーノ
MF 97 ウェルトン
FW 7 宇佐美貴史
控え
GK 25 石川慧
DF 24 江川湧清
DF 33 中野伸哉
MF 6 ネタ・ラヴィ
MF 8 食野亮太郎
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 17 山下諒也
監督
ダニエル・ポヤトス
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 5 エドゥアルド
DF 15 上島拓巳
DF 16 加藤蓮
DF 27 松原健
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 14 植中朝日
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
FW 23 宮市亮
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 24 加藤聖
MF 17 井上健太
MF 28 山根陸
MF 29 ナム・テヒ
FW 7 エウベル
FW 37 塩貝健人
監督
ハリー・キューウェル
※19:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
DF 46 松田陸
MF 13 坂本一彩
MF 16 鈴木徳真
MF 23 ダワン
MF 47 ファン・アラーノ
MF 97 ウェルトン
FW 7 宇佐美貴史
控え
GK 25 石川慧
DF 24 江川湧清
DF 33 中野伸哉
MF 6 ネタ・ラヴィ
MF 8 食野亮太郎
FW 17 山下諒也
監督
ダニエル・ポヤトス
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 5 エドゥアルド
DF 15 上島拓巳
DF 16 加藤蓮
DF 27 松原健
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 14 植中朝日
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
FW 23 宮市亮
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 24 加藤聖
MF 17 井上健太
MF 28 山根陸
MF 29 ナム・テヒ
FW 7 エウベル
FW 37 塩貝健人
監督
ハリー・キューウェル