山口vs鹿児島 スタメン発表
[7.6 J2第23節](みらスタ)
※19:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 関憲太郎
DF 3 ヘナン
DF 15 前貴之
DF 40 平瀬大
DF 48 新保海鈴
MF 10 池上丈二
MF 16 吉岡雅和
MF 18 相田勇樹
MF 68 野寄和哉
FW 20 河野孝汰
FW 28 小林成豪
控え
GK 26 田口潤人
DF 6 キム・ボムヨン
MF 8 佐藤謙介
MF 37 田邉光平
FW 9 若月大和
FW 19 山本駿亮
FW 38 末永透瑛
監督
志垣良
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 14 野嶽寛也
DF 23 岡本將成
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
MF 34 鈴木翔大
FW 10 藤本憲明
控え
GK 31 大野哲煥
DF 5 井林章
MF 7 千布一輝
MF 17 星広太
FW 9 有田光希
FW 39 河辺駿太郎
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
浅野哲也
※19:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 関憲太郎
DF 3 ヘナン
DF 15 前貴之
DF 40 平瀬大
DF 48 新保海鈴
MF 10 池上丈二
MF 16 吉岡雅和
MF 18 相田勇樹
MF 68 野寄和哉
FW 20 河野孝汰
FW 28 小林成豪
控え
GK 26 田口潤人
DF 6 キム・ボムヨン
MF 8 佐藤謙介
MF 37 田邉光平
FW 9 若月大和
FW 38 末永透瑛
監督
志垣良
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 14 野嶽寛也
DF 23 岡本將成
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
MF 34 鈴木翔大
FW 10 藤本憲明
控え
GK 31 大野哲煥
DF 5 井林章
MF 7 千布一輝
MF 17 星広太
FW 9 有田光希
FW 39 河辺駿太郎
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
浅野哲也