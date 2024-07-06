[7.6 J1第22節](浦和駒場)

※18:30開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 20 佐藤瑶大

DF 66 大畑歩夢

MF 3 伊藤敦樹

MF 13 渡邊凌磨

MF 25 安居海渡

MF 27 エカニット・パンヤ

MF 47 武田英寿

FW 9 ブライアン・リンセン

控え

GK 16 牲川歩見

DF 23 井上黎生人

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 29 堀内陽太

FW 12 チアゴ・サンタナ

FW 30 興梠慎三

FW 38 前田直輝

監督

ペア・マティアス・ヘグモ

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 1 ソン・ボムグン

DF 30 鈴木淳之介

DF 33 高橋直也

DF 47 キム・ミンテ

MF 3 畑大雅

MF 5 田中聡

MF 10 山田直輝

MF 18 池田昌生

MF 37 鈴木雄斗

FW 11 ルキアン

FW 29 鈴木章斗

控え

GK 21 馬渡洋樹

DF 2 杉岡大暉

DF 8 大野和成

MF 15 奥野耕平

FW 16 根本凌

FW 19 福田翔生

FW 77 石井久継

監督

山口智