浦和vs湘南 スタメン発表
[7.6 J1第22節](浦和駒場)
※18:30開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 20 佐藤瑶大
DF 66 大畑歩夢
MF 3 伊藤敦樹
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 27 エカニット・パンヤ
MF 47 武田英寿
FW 9 ブライアン・リンセン
控え
GK 16 牲川歩見
DF 23 井上黎生人
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 29 堀内陽太
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 30 興梠慎三
FW 38 前田直輝
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ソン・ボムグン
DF 30 鈴木淳之介
DF 33 高橋直也
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 5 田中聡
MF 10 山田直輝
MF 18 池田昌生
MF 37 鈴木雄斗
FW 11 ルキアン
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 21 馬渡洋樹
DF 2 杉岡大暉
DF 8 大野和成
MF 15 奥野耕平
FW 16 根本凌
FW 19 福田翔生
FW 77 石井久継
監督
山口智
※18:30開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 20 佐藤瑶大
DF 66 大畑歩夢
MF 3 伊藤敦樹
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 27 エカニット・パンヤ
MF 47 武田英寿
FW 9 ブライアン・リンセン
控え
GK 16 牲川歩見
DF 23 井上黎生人
MF 11 サミュエル・グスタフソン
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 30 興梠慎三
FW 38 前田直輝
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ソン・ボムグン
DF 30 鈴木淳之介
DF 33 高橋直也
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 5 田中聡
MF 10 山田直輝
MF 18 池田昌生
MF 37 鈴木雄斗
FW 11 ルキアン
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 21 馬渡洋樹
DF 2 杉岡大暉
DF 8 大野和成
MF 15 奥野耕平
FW 16 根本凌
FW 19 福田翔生
FW 77 石井久継
監督
山口智