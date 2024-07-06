[7.6 J1第22節](デンカS)

※18:30開始

主審:川俣秀

<出場メンバー>

[アルビレックス新潟]

先発

GK 21 阿部航斗

DF 3 トーマス・デン

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 25 藤原奏哉

DF 31 堀米悠斗

MF 6 秋山裕紀

MF 14 長谷川元希

MF 16 小見洋太

MF 20 島田譲

MF 22 松田詠太郎

FW 7 谷口海斗

控え

GK 23 吉満大介

DF 18 早川史哉

DF 45 稲村隼翔

MF 33 高木善朗

MF 40 石山青空

MF 99 小野裕二

FW 17 ダニーロ・ゴメス

監督

松橋力蔵

[サガン鳥栖]

先発

GK 71 朴一圭

DF 2 山崎浩介

DF 3 木村誠二

DF 42 原田亘

DF 88 長沼洋一

MF 6 福田晃斗

MF 13 横山歩夢

MF 18 日野翔太

MF 22 富樫敬真

MF 23 菊地泰智

FW 99 マルセロ・ヒアン

控え

GK 1 アルナウ

DF 16 上夷克典

MF 5 河原創

MF 7 手塚康平

MF 8 中原輝

MF 21 堀米勇輝

FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ

監督

川井健太