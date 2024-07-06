新潟vs鳥栖 スタメン発表
[7.6 J1第22節](デンカS)
※18:30開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 阿部航斗
DF 3 トーマス・デン
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 31 堀米悠斗
MF 6 秋山裕紀
MF 14 長谷川元希
MF 16 小見洋太
MF 20 島田譲
MF 22 松田詠太郎
FW 7 谷口海斗
控え
GK 23 吉満大介
DF 18 早川史哉
DF 45 稲村隼翔
MF 33 高木善朗
MF 40 石山青空
MF 99 小野裕二
FW 17 ダニーロ・ゴメス
監督
松橋力蔵
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 2 山崎浩介
DF 3 木村誠二
DF 42 原田亘
DF 88 長沼洋一
MF 6 福田晃斗
MF 13 横山歩夢
MF 18 日野翔太
MF 22 富樫敬真
MF 23 菊地泰智
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 1 アルナウ
DF 16 上夷克典
MF 5 河原創
MF 7 手塚康平
MF 8 中原輝
MF 21 堀米勇輝
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
監督
川井健太
※18:30開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 阿部航斗
DF 3 トーマス・デン
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 31 堀米悠斗
MF 6 秋山裕紀
MF 14 長谷川元希
MF 16 小見洋太
MF 20 島田譲
MF 22 松田詠太郎
FW 7 谷口海斗
控え
GK 23 吉満大介
DF 18 早川史哉
DF 45 稲村隼翔
MF 33 高木善朗
MF 99 小野裕二
FW 17 ダニーロ・ゴメス
監督
松橋力蔵
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 2 山崎浩介
DF 3 木村誠二
DF 42 原田亘
DF 88 長沼洋一
MF 6 福田晃斗
MF 13 横山歩夢
MF 18 日野翔太
MF 22 富樫敬真
MF 23 菊地泰智
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 1 アルナウ
DF 16 上夷克典
MF 5 河原創
MF 7 手塚康平
MF 8 中原輝
MF 21 堀米勇輝
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
監督
川井健太