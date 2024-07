世代を超えた豪華ミュージシャン60名以上が参加したISSAY追悼DER ZIBETのトリビュートアルバム『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』が、ISSAYの誕生日である7月6日にリリースされる。2枚組となった本作には土屋昌巳、ホッピー神山、共に時代を駆け抜けてきたMORRIEや森重樹一 (ZIGGY)、ダイアモンド☆ユカイ (Diamond Shake / RED WARRIORS)、木暮“shake”武彦 (Diamond Shake / RED WARRIORS) 、宙也 (アレルギー / De-LAX / LOOPUS / 極東ファロスキッカー)、PATA (X JAPAN/ Ra:IN)、フォロワー的なアーティストとしてSUGIZO (LUNA SEA / X JAPAN / THE LAST ROCKSTARS / SHAG)、Sakura (gibkiy gibkiy gibkiy / Rayflower / ZIGZO)、松岡充 (SOPHIA)、石井秀仁&桜井青(cali≠gari)、小林祐介 (The Novembers / THE SPELLBOUND)、高松浩史 (The Novembers / Petit Brabancon)ら、書ききれないほどのメンバーがISSAY追悼と愛のもとに集結。オリジナル音源とは異なるアプローチでDER ZIBETが遺した才気あふれる楽曲たちを蘇らせている。



▲ISSAY ▲ISSAY



▲土屋昌巳 / Recording at『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』 ▲土屋昌巳 / Recording at『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』



▲岡野ハジメ / Recording at『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』 ▲岡野ハジメ / Recording at『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』



▲『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』 ▲『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』



▲岡野ハジメ / Recording at『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』 ▲岡野ハジメ / Recording at『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』



▲土屋昌巳 / Recording at『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』 ▲土屋昌巳 / Recording at『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』



▲MORRIE. 土屋昌巳. 岡野ハジメ / Recording at『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』 ▲MORRIE. 土屋昌巳. 岡野ハジメ / Recording at『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』



▲小林祐介. 土屋昌巳 / Recording at『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』 ▲小林祐介. 土屋昌巳 / Recording at『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』



▲GUILD Acoustic Guitar ▲GUILD Acoustic Guitar



▲DER ZIBET ▲DER ZIBET

■ISSAYトリビュートアルバム『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』

2024年7月6日(土)発売

【CD2枚組】DDCZ-2314 \4,400(税抜\4,000)







▼DISC 1 参加アーティスト

1. Der Rhein original release “Violetter Bal”(1985)

vocals:kyo (D’ERLANGER) & 宙也 (アレルギー / De-LAX / LOOPUS / 極東ファロスキッカー)

violin:SUGIZO (LUNA SEA / X JAPAN / THE LAST ROCKSTARS / SHAG)

piano:エミ・エレオノーラ

bass:岡野ハジメ

drums:Sakura (gibkiy gibkiy gibkiy / Rayflower / ZIGZO)

programming & keyboard:藤原マヒト



2. 水銀の湖 original release “不条理”(2018)

断頭台のメロディー

→vocal:YUTAKA / guitar:小笠原健 一 / bass:Ryo-Ta / drums:HIME

additional guitar:アルペジオ岡野



3. LOVE SONG original release “Primitive” (2009)

vocal & programming:小林祐介 (The Novembers / THE SPELLBOUND)

guitar:土屋昌巳

bass:高松浩史 (The Novembers / Petit Brabancon)



4. 待つ歌 original release “Violetter Bal” (1985)

vocal & cymbals:木村世治 (ZEPPET STORE)

piano:福原まり (ISSAY meets DOLLY)

violins:Jill (Rose Noire, Unlucky Morpheus) & Louie (Rose Noire)

programming, keyboard & guitar:藤原マヒト



5. マスカレード original release “思春期II -DownerSide-” (1991)

vocals:tezya (tezya & the sightz / Euphoria) & michi. (MASCHERA / S.Q.F / ALICE IN MENSWEAR)

tuba:関島岳郎(栗コーダーカルテット)

programming, keyboard, accordion & mandolin:藤原マヒト



6. Blue Blue original release “GARDEN” (1988)

vocal:松岡充 (SOPHIA)

programming and guitar:NARASAKI (COALTAR OF THE DEEPERS)



7. Good-bye Friend original release “思春期II -DownerSide-” (1991)

clas-six AUTO-MOD clas-six

→vocal:GENET / guitar:友森昭一 / bass and programming:渡邉貢

guest sax. player:河野利昭



8. 楡の木の上 original release “Green” (1995)

vocal:Kaya

contrabass:木田浩卓 (Jacrotangs)

violin:鈴木慶子 (Jacrotangs)

programming, keyboard & piano:Mao Yamamoto



9. Flowers original release “Electric Moon“ (1987)

vocal:MORRIE

bass:岡野ハジメ

programming & guitar:土屋昌巳



▼DISC 2 参加アーティスト

1. Perfect Kiss original release “POP MANIA” (1994)

vocals and harp:ダイアモンド☆ユカイ (Diamond Shake / RED WARRIORS)

guitar & backing vocals:山鼻朝樹 (Age of Punks / David Bowie Memorial Show Band)

guitar solo:木暮“shake”武彦 (Diamond Shake / RED WARRIORS)

keyboards:三国義貴 (David Bowie Memorial Show Band)

drums:柏原克己 (原始神母 / David Bowie Memorial Show Band)

co-produce, programming, bass:michiaki (Ra:IN / David Bowie Memorial Show Band)



2. 灯りを消して original release “HOMO DEMENS” (1990)

vocals:森重樹一 (ZIGGY)

guitar:山鼻朝樹

guitar solo:PATA (X JAPAN / Ra:IN)

keyboards:三国義貴

drums:柏原克己

co-produce, programming, bass & backing vocal:michiaki (Ra:IN)



3. 沈みたい original release “Electric Moon“ (1987)

vocal:ちわきまゆみ

guitar solo:下山淳 (ROCK'N'ROLL GYPSIES / ex. THE ROOSTERZ)

programming, guitar & backing vocal:平田崇

programming:岡野ハジメ



4. VICTORIA original release “思春期 I -Upper Side-” (1991)

vocal:橋都章人 (the superlative degree / HUSH)

guitars:米澤 誠一朗 (ex. Lynx / W.A.R.P. / Mother Goose)

bass:RIKIJI (Oblivion Dust / IMOCD!)

drums:魔太朗 (ex. Lynx)

backing vocal:AH (高円寺百景)

keyboards & gram-pot:ホッピー神山 (God Mountain)



5. Only "You", Only “Love” original release “DER ZIBET” (1988)

vocal:石井秀仁 (cali≠gari)

guitar:桜井青 (cali≠gari)

bass:中西智子 (SION’S SQUAD / ウルフルケイスケバンド)

drums:上領亘 (NeoBalad)



6. マンモスの夜 original release “CARNIVAL” (1989)

vocals:宙也, ちわきまゆみ, 荒瀬大 (dieS)

guitar:本田毅 (PERSONZ / Effectric Guitar)

bass and sax:横山英規 (Demi Semi Quaver / Rock'n'roll big band The Thril / エロヒム)

drums (left):湊雅史

drums (right):小関純穝 (マチルダロドリゲス / VooDoo Hawaians)

programming & keyboards:DIE (Ra:IN / hide with Spread Beaver)



7. 深海魚 original release “HOMO DEMENS” (1990)

vocal:Ken-ichi (Valentine D.C. / VERTUEUX)

guitar:Yukino (krishnablue / ex. AUTO-MOD)

guitar solo:広瀬 Jimmy さとし (44 MAGNUM / ex. Φ)

bass:JUN (Valentine D.C.)

drums:梅田一哉 (from DER ZIBET / ex. TRACY)

programming & keyboard:DIE

backing vocals:JUN, 梅田一哉, 岡野ハジメ



8. サイコリザード original release “HOMO DEMENS” (1990)

vocal & harp:BAKI

guitar & kazoo:澄田健 (D runkard Ball)

bass:“CRAZY” COOL-JOE (D runkard Ball)

drums:湊雅史 (D runkard Ball)



9. Automatic Pilot L-S-D 2024 MIX

additional programming & remix:岡野ハジメ

2020年録音 original track producer:michiaki

vocal:ISSAY

guitar & backing vocals:山鼻朝樹

keyboards, backing vocals & handclaps:三国義貴

drums, tambourine & backing vocals:柏原克己

bass & backing vocals:michiaki



Produced by 岡野ハジメ

発売元:POP MANIA LABEL

ディストリビューション:Space Shower Network

制作:DZTP (Der Zibet Tribute Project)

■<ISSAYトリビュートライブ - ISSAY gave life to FLOWERS->

2024年8月4日(日) 東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGE

open17:00 / start17:30

https://motion-gallery.net/projects/DERZIBET/updates/51079

▼出演 ※順不同・敬称略

HIKARU & 藤原マヒト (DER ZIBET) / 土屋昌巳 / ダイアモンド☆ユカイ & 木暮“shake”武彦 (Diamond Shake, RED WARRIORS) / 山鼻朝樹 (Age of Punk) / 三国義貴 / 柏原克己 (原始神母) / michiaki (Ra:IN) / DIE (hide with Spread Beaver) / 宙也 / ちわきまゆみ / 荒瀬大 (dieS) / 小林祐介 & 高松浩史 (The Novembers) / Ken-ichi (Valentine D.C.) / 木村世治 (ZEPPET STORE) / tezya (tezya & the sightz) / Kaya / エミ・エレオノーラ / 橋都章人 (the superlative degree) / Yukino (krishnablue) / 米澤誠一朗 (ex. Lynx, W.A.R.P., Mother Goose) / JUN (Valentine D.C.) / RIKIJI (OBLIVION DUST) / 小関純匡 (マチルダロドリゲス) / 梅田一哉 (from Der Zibet) / 断頭台のメロディー

▼チケット

前売り\8,500(税込 ドリンク別)

※全席指定

主催・制作:POP MANIA Label

協力:DZTP

(問)ライブエグザム https://www.liveexsam.co.jp/

■『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』発売記念Tシャツ&パネル展

『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』の発売を記念して、タワーレコード新宿店にてTシャツ展示とパネル展示を開催。同トリビュートのためにデザインされた限定Tシャツに加え、総勢60名近くのアーティストが参加したトリビュートアルバムレコーディング時のオフショット写真を中心にパネル展示。さらに、展示Tシャツとパネルはタワーレコード新宿店にて対象商品購入者に抽選でプレゼント。



▼Tシャツ・パネル展示期間

7月5日(金)〜7月15日(月/祝)

▼対象店

タワーレコード新宿店

▼Tシャツ/パネル抽選番号配布期間

7月5日(金)〜7月14日(日)

当選発表:2024年7月19日(金)正午以降

▼対象商品

V.A.『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』

DDCZ-2314 \4,400(税込)

https://tower.jp/store/news/2024/07/055002

関連リンク

◆DER ZIBET オフィシャルサイト

◆DER ZIBET オフィシャルX (旧Twitter)

◆DER ZIBETトリビュートプロジェクト オフィシャルX (旧Twitter)

総勢60名以上のミュージシャンたちをまとめあげたプロデューサーはDER ZIBETのアルバム過去2作を手がけた岡野ハジメ。そして、MORRIEがボーカルで参加しているタイトル曲「Flowers」をプログラミング、小林祐介がボーカルをとった「LOVE SONG」と2曲、ギターを弾いているのがISSAYとのちにKA.F.KAを結成することになった土屋昌巳だ。意外にもトリビュートアルバムで初めて仕事をすることになったという岡野ハジメと土屋昌巳はレコーディングを通してすっかり意気投合。プレイヤーとしてもレジェンドであり、プロデューサーとしても日本の音楽シーンに数々の名盤を送り出してきた二人の対談が実現したのはそういう経緯もあったからだ。DER ZIBET、ISSAYとの出会いのエピソードはもちろん、レコーディング中の音作りの話や音楽観、楽器についてのレアな話も飛び出した対談は、両者がいまだロックキッズの魂を持って楽曲に臨む姿勢をも明らかにする内容となった。ISSAYと同じく昨年2023年、急逝したBUCK-TICKの櫻井敦司の2人をミュージシャンの視点から見た逸話も貴重であり、現場にはDER ZIBETのリーダーであり、ギタリストであるHIKARUもサプライズで同席。約10000字近くに及んだ二人のトークセッションが、参加ミュージシャンたちや協力者の尊い想いが詰まったトリビュートアルバム(クラウドファンディングから計870名の出資により制作)の本質を浮き彫りにする。◆ ◆ ◆──土屋さんと岡野さんが対談するのは初ですか?土屋:初めてですね。岡野:面識はあったんですが、土屋さんと音楽で一緒に仕事したこと自体、今回が初めてなんですよ。意外でしょ?──ものすごく意外です。土屋:このトリビュートアルバムで共演することになっていたんでしょうね。岡野:だから、すごく面白かったんですよ。土屋:ワクワクしましたね。──『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』にバンド単位で参加したのは、断頭台のメロディーのみです。60名を超えるミュージシャンとの作業は想像を絶するほど大変だったと思います。岡野:「今日は何すればいいんだっけ?」って、ほとんどその日暮らし的な(笑)。多くのミュージシャンは1曲に関わっていますけれど、僕は全体を見なければいけないので。楽しかったですけどね。──お二人のレコーディング中のエピソードは後ほど伺うとして、DER ZIBETやISSAYさんとの関わりについてお聞きしたいのですが、今作のプロデュースのオファーを受けられた時の岡野さんの率直な想いというのは?岡野:ISSAYが亡くなったのは突然の出来事だったので、いまだにリアリティがないんですが、DER ZIBETと出会ったのは3rdアルバム『DER ZIBET』(1988年)をプロデュースした時ですね。自分自身、プロデューサーとしてはまだ駆け出しのタイミングで関わらせてもらったので。──そして7thアルバム『POP MANIA』(1994年)も岡野さんがプロデュースを担当されました。岡野:今、この場にDER ZIBETのHIKARUくんがいるから言うわけではないんですが、彼のギターがツボにハマったんですよ。今回の土屋さんとのレコーディングにも関係してくる話なんですが、当時、「Pas Seuil(一人舞い)」という曲のイントロをクリーンな音からいきなりアコギにディストーションかけて弾き出した瞬間に、“何だ? これ?”ってやられて、雑誌のインタビューで「今年のベストギタリストはHIKARUくんです」って答えた覚えがあります。その後、HIKARUくんとはPUGS(メンバーはホッピー神山、スティーヴ エトウ)というバンドを組んで全米ツアーを廻ったりしていたので、自分の中では青春的な思い出があるバンドですね。今となってはDER ZIBETやDEAD ENDがヴィジュアル系の根っこのように捉えられているけど、ちょっとゴシックでヨーロッパ的な匂いのするバンドはジャンルとして確立されてなかったですから。──当時、土屋さんはすでにロンドンに在住でした?土屋:1990年からですね。岡野:「すみれSeptember Love」(一風堂の大ヒット曲)が何年でしたっけ?土屋:1982年ですね。1979年にデビューしているのでYMOやプラスチックスとほぼ同期です。なので、DER ZIBETがデビュー(1985年)した当時はソロで活動してました。もちろん、存在は知っていましたけれど。──土屋さんは2013年にISSAYさん、森岡賢さん、ウエノコウジさん、MOTOKATSUさんとKA.F.KAを結成することになります。土屋:ISSAYくんとはなかなかお近づきになる機会がなかったんですが、ニューウェイヴで僕がやり残したことがあって、音楽的にも精神的にもジョイ・ディヴィジョン(ポストパンクを代表する英国バンド)に通じるようなことをイメージしていた時に「ボーカルはISSAYくんしかいないだろうな」って勝手に思っていたんです。そんな時、ちょうどBUCK-TICKのライブが渋谷公会堂であって、おそらく櫻井(敦司)くんの配慮だと思うんですが、招待席をISSAYくんの隣にしてくれたんですよ。ただ、面識はあったものの話すキッカケがなくて。岡野:そうだったんですね。土屋:アンコールが終わってどうしようと思ってポケット探したらミンティアがあったんですよ。「食べる?」って聞いたら「ラッキー!」って言われて、そんな答えが返ってくるとは予想もしていなかったので、「ああ! この人となら一緒にできる」って(笑)。岡野:ははは。素晴らしい。土屋:そこで「どうも」って返されたら、また沈黙の時間が続いたと思うんですが、渋谷公会堂で話したのをキッカケに今では思い出せないぐらいスムーズにKA.F.KAに繋がっていくんです。──土屋さんの場合はDER ZIBET再結成(2009年)以降に交流が生まれていったわけですよね。土屋:そうですね。ISSAYくんとは一緒に音楽を作っていく過程で、一切ぶつかることがなかったんですよ。不思議に思ってHIKARUくんに「ISSAYくんって怒ることあるんですか?」って聞いたら「怒りますよ。喧嘩もするし」って言われてちょっとビックリしたんですよ。特に初期がそうだったんですよね?HIKARU:そうですね。仲が悪かったので。岡野:そんな話を聞くとビックリしますよね。HIKARU:初期は人付き合いも下手だったので。復活後はよく一緒に飲んだし、一番仲がいいメンバーになりましたけどね。土屋:DER ZIBETってオリジナルアルバムを10枚以上出してるんですよね?HIKARU:ベストアルバム以外に19枚ですね。それと最近の未発表曲があるんです。仮歌ですが、歌詞もできているので。土屋:じゃあ、未発表アルバム作れますね。岡野:いいですね。土屋:ぜひ丁寧に作ってほしいですね。本当の意味で二度と聴けない作品になると思うので。──そこも期待したいです。今、人付き合いの話が出ましたが、トリビュートアルバムには先輩から後輩までジャンルを超えた多数のミュージシャンが参加しています。ISSAYさんの交友関係の広さが意外だという声もよく聞きます。岡野:俺は、放っておいたらとんでもない人数になると思ってました。「100人超えなくてよかった」って(笑)。──当初は参加ミュージシャンも約40名で、曲数もこんなに増える予定ではなかったんですよね。岡野:「アイツが声かけられるなら」っていう人も出てきますから。ホッピー(神山)なんて「参加したい」って自分で呟いてましたからね(笑)。大変だったけど、やってよかった。刺激的でしたね。土屋:僕は逆に驚きましたね。michiakiさん(Ra:IN / B)がやっている横浜のライブハウス(THE CLUB SENSATION)に定期的に出演していたのは知ってましたけど。ただ、ISSAYくんの場合、自分から誘うタイプじゃないですよね。それなのに寄ってきてくれた、声をかけてくれた人がこれだけ多かったんだっていうことも含めてビックリしましたね。HIKARU:その最たるバンドがBUCK-TICKでしたから。岡野:櫻井くんが生きていたら、絶対にトリビュートに参加しているはずじゃないですか。そう考えるとすごく複雑ですね。さっきも言いましたが、今でもISSAYがいないってリアリティないですもん。土屋:僕は鮎川(誠)さんも教授(坂本龍一)も(高橋)幸宏さんも、みんな死んだなんて思ってないんですよ。岡野:思えないですよね。ISSAYにしろ、櫻井くんにしろ、あんなにカッコよくてルックスもいいヴォーカリストが二人もいなくなっちゃったわけで。土屋:で、二人ともめちゃめちゃ紳士で真摯なんですよ。あの二人の代わりなんて絶対に無理です。バンドのフロントマンなのにあそこまで真摯なのは。岡野:普通、あそこまでカッコよかったらいい気になりますよね(笑)。土屋:これはお友達として付き合える僕らの特権なんですけど、笑顔でいつも迎えてくれて、二人ともステージより普段はもっとカッコいいですから。◆対談【2】へ──そういう部分も伝えていきたいところです。そして、お二人は今作を通して意気投合されたんですよね。土屋:初めていろんな話をしたんですよ。グラムとサイケの関係の話もして、“わあ! こんなこと考えてた人だったんだ”って。岡野:音楽の構築の仕方が本当に近いんですよ。トリビュートアルバムのタイトル曲「Flowers」(2ndアルバム『Electric Moon』収録 / 1986年)はアレンジを土屋さんにお願いしたんですが、デモが最初に送られてきた時に不協和音がずーっと鳴っている感じなので、話を聞いたら「Cメジャースケールの音“ドレミファソラシド”が最初から最後までずっと流れていて、ヴォリュームの調整で響きを作っていくアレンジをやろうとしている」って。土屋:それを見事に見抜かれたんですよ。「これ、キーボード肘で弾いてませんか?」って(笑)。岡野:肘で弾いているのと同じことなんです。土屋:僕が今、ハマっている考えなんですが、突き詰めていくと結局、音楽に間違っている音ってないんですよ。人間の都合で聴きやすいほうへ聴きやすいほうへ移行しているのが今の音楽体系であって。岡野:そうなんですよね。土屋:コードが変わっていくのが安心な音楽のあり方みたいな考えがすごく嫌になったんです。ただ、トリビュートアルバムなので、攻撃的な手法にはしたくなかった。「Flowers」は最初はふわっとしたシンセサイザーの和音で始まるんだけど、“あれ?”っていうアレンジにしたいと思っていたんです。エンジニアの小西(Koni-young / BUCK-TICKやLUNA SEAなどを手がける)さんがミックスダウンしてくれたんですが、これがめちゃめちゃいいんですよ。岡野:ありがとうございます。土屋:最初は“綺麗な音だな”と思っても、聴いているうちにだんだん居心地が悪くなってくるはずなんですよ。寝っ転がって聴いていた人が「何?」って(笑)。そこが狙いでした。もし、岡野さんともっとビジネスライクな形でお仕事していたら、絶対、こんなことはできなかったと思うんですよ。完全にISSAYくんの導きというか。岡野:ホントにそうですね。土屋:ギリギリまでよく知らない人同士にしておいて、「僕のトリビュートで楽しくやってね」って。岡野:土屋さんのアレンジは僕にとっても、かなりショッキングだったんですよ。なぜかというと、実は世には出してないんですが、ヒーリングミュージックで常に“ドレミファソラシド”が流れているような音楽を去年作っていたんです。調整する役割はベースが担っているんですが、波のように出たり入ったりすることによって色彩が変わっていく感じにしたいなって。周りの人に言っても「それ、(音が)濁らないの?」って全く伝わらなかったですけどね。土屋:なかなか伝わらないですよね。「Flowers」の場合はシンセというよりもギターのフレーズで音を調整したんです。小西さんに「ここまでやると船酔いしますかね?」って聞いたら「します」って言われたので(笑)、変えてみたりとか。僕は今、すごく予定調和が嫌なんですよ。パンクが出てきた頃はもっと暴力的にそういうことをメッセージしていたじゃないですか。岡野:そうですね。あと、そもそも自然界の音って脳の中で気持ちいい音に変換されているだけで、もともとはかなりエグいと思うんですよ。ハモンドオルガンにしても不協和音を合わせることによって成立している重厚な楽器なので、実はそういう音が鳴っているほうが豊かに響くんです。土屋:ピアノの調律もそうですよね。ぴったりオクターヴを合わせていない。岡野:濁り成分が心地よさと関係しているのは事実なんですよ。ただ、そう響かせるためにはそれなりのケアと精進が必要なんです。今はスマホで誰でも簡単に音楽が作れますよね。それは技術の進歩でもあるけれど、音楽自体、圧縮されていってるんです。良いのか悪いのか。土屋:良くないですよ。今日、深い話してますね。便利にはなったかもしれないけれど、要するに資本主義の考え方で、そのほうがお金になるんですよ。だから、せめて僕らみたいなへそ曲がりのミュージシャンが「音楽ってそうじゃないんだよ」って。でも、そういうことに才能のある子たちは気づくんです。若い子たちがアナログのレコードを買いに行って、手間をかけて聴いて「面倒くさいほうが面白い」って言うんだけど、大正解だなって。岡野:土屋さんって哲学的かつ深いのに、そういう部分をポップの中に忍ばせる姿勢がすごく好きなんですよ。「わからないヤツは聴かなくていいよ」じゃなくて、「売れたほうがいいよね」「カッコいいほうがいいよね」「若い人に伝わりやすいほうがいいよね」っていうところがあるのが、俺と似てるんです。土屋:たぶん僕ら、基本チャラい音楽が好きなんですよ。今回、GS (1960年代の日本のグループサウンズ)の話でも盛り上がったんですよ。KA.F.KAの先に僕がISSAYくんとやりたかったのもGSだったので。似合うと思いません?岡野:やってほしかったな。そうしたらプロデュースしたかった。──KA.F.KAにも少し、そういう匂いはあったような気がします。HIKARU:ISSAYはソロアルバム(『FLOWERS』/ 1994年)でもザ ・タイガースやジャックスのカバーをしてましたからね。土屋:そうそう。そういう要素があったんだよね。ただ、一見してもわかるようにあまりにも真摯な人なので、もう少し時間が経ってからかなって。──話は戻りますが、「Flowers」はMORRIEさんがヴォーカルとして参加していらっしゃいます。岡野さんと土屋さんの楽器の絡みも素晴らしい。岡野:最初はベースを弾くつもりはなかったんですよ。土屋さんが「弾いて」って言うから(笑)。土屋:僕は最初から弾いてくれるものだと(笑)。岡野:あのアレンジで弾くのけっこう怖いんですよ。土屋さんのギターは素敵ですけど、土台をベースが決定するのはわかっていたので。土屋:素晴らしいです。若い者には弾けないベースですよ。──カバーするにあたって、風景のようなサウンドや夜明け前の月というイメージがあったそうですね。原曲に光のキラキラしたイメージがあるとしたら陰りがあり、歌詞に“湖水”という言葉が出てきますが、水深も深いような音像です。土屋:そうですね。明け方近くの京都の南禅寺を思い浮かべたんです。月は見えているんだけど、霞がかかっているような、そういう風景が完全に自分の中で見えていたので。あと、スコット・ウォーカー(ex.ウォーカー・ブラザーズのシンガー&作曲家)的なものだったり。岡野:それ、MORRIEにも伝えてましたね。土屋:もちろんISSAYくんはウォーカー・ブラザーズが大好きだったんですが、デヴィッド・ボウイやレディオヘッドのトム・ヨークに影響を与えたシンガーだとは言え、ロックをやっている人にはあまりピンとこないアーティストなんですよ。そうしたら、MORRIEくんは最初に入った事務所の人に「おまえはスコット・ウォーカーになれ」って言われたことがあるらしく、彼自身も大好きなアーティストだったので歌には何の苦労もしなかったですね。──多くを言わなくても通じ合える3人だったんですね。土屋:そうなんですよ。ラッキーでしたね。岡野:土屋さんはMORRIEと一緒にやるの初めてですよね。俺はMORRIEと付き合い長いですが(DEAD ENDのアルバムをプロデュース)、ベースを弾いたのは初めてなんですよ。──実は3人の組み合わせは初だったという。土屋:縁が固まってますね。僕は1980年代にDEAD ENDのアルバムのプロデュースのお話をいただいたことがあるんですが、その時は実現しなかったんですよ。で、“こういうことだったのか”と。◆対談【3】へ◆対談【1】へ戻る──それと土屋昌巳さんは小林祐介さん(The Novembers / THE SPELLBOUND)のリクエストで今作の「LOVE SONG」でもギタリストとして参加してます。土屋:小林くんからお話をいただいた時は全然断る理由がなかったし、人間的にも大好きなんですよ。もともと小林くんと知り合ったのはベンジー(浅井健一)がキッカケなんです。彼がある日、電話をかけてきて「いいヤツだが」って。岡野:そうだったんですね。土屋:ベンジーとは何十年も付き合いがあるのに(BLANKEY JET CITY作品のプロデュース)、そんなこと言われたの初めてだったんですよ。小林くんは僕とベンジーの関係を知っていて、相談していたらしいんですね(のちにThe NovembersのEP『Elegance』をプロデュース)。ベンジーに言われたから何の疑いもなく音楽も聴かずに会いに行ったんですけど、とても才能があるし、音楽も素晴らしい。それでプロデュースした時に彼が少年時代から聴いていたISSAYくんやL'Arc-en-Cielの話をしたんです。岡野:土屋さんがギターを弾く前、「LOVE SONG」のギタートラックって存在していましたっけ?土屋:ないですね。シンセとベース(高松浩史 / The Novembers, Petit Brabancon)のみ。岡野:そうですよね。確か、「このトラックにギター入ったらどうなるのかな?」って作業を進めていったんですけど、ギターを録音する段階で『ツインピークス』っていうキーワードが出て、「OK!」みたいな。激アガりして「土屋さん、サビではこんな感じのギター弾いてください」って。土屋:「古くてモコモコした感じ」って言われて、ピンときました。僕もそういう音が大好きなので。岡野:ここで冒頭のHIKARUくんのエピソードに繋がるんです。アコギをエレキとして使うっていう。今回、土屋さんが弾いたギルドのエレアコのサウンドが俺にとってはそうで。土屋:岡野さん、最初エレキだと思ってたんですよね?岡野:そう。フェンダーのストラトだと思ってたんです。土屋:僕が弾くとレスポールでもギブソンのファイヤーバードでもフェンダーだと思う人が多いんですよね。岡野:そうなんですよね。もう指が…。土屋:身体がフェンダーになっちゃってる(笑)。岡野:1957年のヴィンテージのレスポールを最初に弾かせてもらった時、驚きましたからね。“フェンダー的なクリーンが出るんだな”って。“これはギタリストが1500万円出しても欲しくなる気持ちがわかる”って。土屋:そうなんですよね。鮎川さんと最後に共演した時、ボリュームを絞った時にめちゃめちゃいい音がしてたから、ご本人につい伝えちゃったんですよ。そうしたら「ボリュームポッドがAカーブじゃけん」って。フルボリュームでプレイする時と、ボリュームを絞ってプレイした時と、あのレスポールを全部把握されていて、ああいう素晴らしいプレイをしていたんですよね。また尊敬の度合いが増しました。岡野:あと、土屋さんの大好きなところなんですけど、ギターソロ弾いた直後に自分で「カッケー!」って言うんですよ(笑)。土屋:そうならなきゃダメでしょ(笑)。岡野:素晴らしいですよね。土屋:ベース弾いてて、言いません?岡野:俺も言う派だったんですけど、いつしかキョロキョロしながら言うようになっちゃったんですよ(笑)。「カッコいいよね?」って。土屋:自分でカッコいいと思わないと人に聴かせられない。岡野:あれは励まされました。自分にアガれるってことがね。自分でカッコいいと思うプレイしかしちゃダメですよ。土屋:誰かに「そうでもない」って言われたら、また弾き直せばいいので(笑)。──貴重なエピソードです。土屋:KA.F.KAでISSAYくんとステージに立った時も、横で弾いていて「カッコいい」って思ったんですよ。今までそういうことを感じたのはJAPANのミック・カーン(B)ですね。ライブで「カッケー」って何度言ったことか。岡野:大事ですよね。「Flowers」だったか「LOVE SONG」だったか忘れましたけど、土屋さんが「聴く人を驚かせたい」って言ってて、めっちゃわかるなって。土屋:僕らがそうでしたからね。もちろんビートルズもそうですけど(ジミ)ヘンドリックスとかツェッペリンとか、驚き以外なかったですから。岡野:土屋さんはいまだにそういう姿勢でギターを弾いてるんだなって。──岡野さんはプロデューサーとして、今回のトリビュートアルバムのここに着目してほしいと思っているところはありますか?岡野:土屋さんの話じゃないですが、DER ZIBETというバンドにこれだけ多くのアーティストがこれだけの想いで、みんなに驚いてもらおうと参加してくれて、普段の皆さんの活動では見せないような顔も見えると思うんです。(ダイヤモンド☆)ユカイくんにしろ、森重(樹一)くんにしろ、歌はほとんどテイクワンなんですね。彼らに限らず、全ての曲がテイクはそんなに重ねてないんですよ。そういう意味で“みんな素晴らしいミュージシャンだな”って客観的に感じることができたので、そのへんにも着目してほしいですね。──参加ミュージシャンは最後のCD世代かと思います。岡野さんがプロデュースしたサウンドの低音の豊かさも今の音とは違い、素晴らしいと感じました。岡野:ありがとうございます。そう言っていただけたら、苦労も一発で吹き飛びます。もっと言ってください(笑)。──「沈みたい」(Vo / ちわきまゆみ)のトラックもポップなのに泣けてくる。岡野:イントロだけで1ヶ月かけましたからね。そういうところにもこだわれたので、俺にとって意味がありましたね。いいアルバムになったし、DER ZIBETをリアルタイムで知らない世代にも聴いてほしいですね。──土屋さんは8月4日に東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEで開催される<ISSAYトリビュートライブ - ISSAY gave life to FLOWERS ->にも参加されます。どんな気持ちで臨まれますか?土屋:今作には参加しているアーティストの良さがもちろん出ているし、アルバムもライブも価値のあるものだと思うんですが、聴いた人や見た人がISSAYくんのことを思い出してくれたら嬉しいですね。できたら、この先も思い出してほしい。僕の人生で、あんな素晴らしい人に会ったことはないので、それは音楽の中にも必ず存在しているので伝えていきたいですね。もしかしたら、ISSAYくんの存在を知らなかった人もいるかもしれない。その人には「残念だったね」って。岡野:そうですね。土屋:ただ、今からでも全然遅くないので感じてもらいたいですね。取材・文◎山本弘子◆対談【2】へ戻る◆対談【1】へ戻る