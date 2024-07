ENHYPEN、タイトル曲「XO（Only If You Say Yes）」のダンスと音源の一部を先行公開

ENHYPENが、タイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」への期待を高めた。昨日(5日)、ENHYPENは公式SNSを通じて、2ndフルアルバム「ROMANCE : UNTOLD」のタイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」ダンスチャレンジの音源とパフォーマンスを先公開した。この映像でENHYPENは、ピンクトーンの衣装で愛らしい雰囲気を醸し出した。これと共に、「XO XO Kiss me Don't say no」「Just say O」などの甘い歌詞に合わせて踊るメンバーたちの姿も目を引いた。リズミカルなサウンドとメロディーラインが印象的で、“XO”という歌詞を形象化した動きと、それに合ったステップが特長だ。

この動画は公開から半日でInstagram、TikTokでそれぞれ約687万回、320万回再生され、好反応を得ている。TikTokではこの音源を使用した動画がすでに3000件以上アップロードされた。ENHYPENは12日午後1時、2ndフルアルバム「ROMANCE : UNTOLD」を発売する。タイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」は、特別な君が許してさえしてくれれば、なんでもしてあげたいという少年の気持ちを、ロマンスファンタジーで表現した。※動画はクリックまたはタップで閲覧できます。