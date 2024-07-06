Â¾¿Í¤Î¥Í¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤Ç¤â¤ä¤â¤ä¤¹¤ëÄ®ÅÄ¤µ¤ó¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¥Ð¥é¿§¤Î¿ÍÀ¸¡×¤È¤Ï¡© ¡¿¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤áÈþ½÷ÇòÀî¤µ¤ó6
¡¡»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇ¹â¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢Â¾¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»ä¤¬¸«¤Ä¤±¤ë¡ª ¡Ö»ä¤Ï»ä¡×¤ò´Ó¤¯ÇòÀî¤µ¤ó¤¬¡¢¸½Âå½÷À¤ò¶ì¤·¤á¤ëÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¥â¥ä¥Ã¡×¤ò²ÚÎï¤ËÄ·¤Í½ü¤±¤ë¡ª 6´¬¤Ç¤Ï¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¡¢ÇßËÜ¤µ¤ó¡¢ÎÓ¸é¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÀèÇÚ½÷À¡¢¿åÂô(¤ß¤º¤µ¤ï)¤µ¤ó¤¬½éÅÐ¾ì¡£Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÇº¤à¿åÂô¤µ¤ó¡£¿²ÉÕ¤¤¬°¤¯¡¢¿©¤ÙÊª¤Î¹¥¤·ù¤¤¤âÂ¿¤¤²æ¤¬»Ò¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¿ÆÍ§¤È¤Î´Ö¤Ëµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¡¢²æ¤¬»Ò¤È¤Î»¶Êâ¤ÇË¬¤ì¤¿¸ø±à¤Ç¡¢¤¢¤ë½÷À¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¤¬¡½¡½¡£¡¡¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ëÁ´½÷»ÒÉ¬¸«¡ª ÆÃÁõÈÇ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇòÀî¤µ¤ó¤Î²«¶â¤ÎÌ¾¸À¤ò¸·Áª¤·¤¿ÆÃÁõÈÇ¤À¤±¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤ò²Ã¤¨¤¿¹ë²Ú&ºÇ¶¯¡ÖÈëÌ©¤Î°Â¿´¥«¡¼¥É¡×58ËçÉÕ¤¡£¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×80ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥ºÂè6ÃÆ¡ª¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤áÈþ½÷ÇòÀî¤µ¤ó6¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤áÈþ½÷ÇòÀî¤µ¤ó6¡Ù¡Ê»â»Ò/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿