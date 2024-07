¡Ö¥Ò¥È¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¤Ä¤Ê¤°²èÌÌºîÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡×¤Ê¤É¾Ò²ð¡ª²Ã²ìFEI¡ÖÂè4²ó Japan IT Week Ì¾¸Å²°Ž£½ÐÅ¸

加賀FEIは、2024年7月17日(水)〜7月19日(金)にポートメッセなごやで開催される「第4回 Japan IT Week 名古屋」内「IoT・エッジコンピューティング EXPO」に出展します。

加賀FEI「第4回 Japan IT Week 名古屋」出展

会期:2024年7月17日(水)〜19日(金)

会場:ポートメッセなごや 第1展示館

主催:RX Japan

【加賀FEIの出展ブースについて】

出展エリア: IoT・エッジコンピューティング EXPO

ブースNo. : 1-1

※出展内容の詳細、入場登録はこちらから

https://www.kagafei.com/jp/news/20240717/

中部地区初出展となる「ヒトとテクノロジーをつなぐ画面作成ソフトウェア」など、お客様のビジネス拡大につながるソリューションや特色のある製品、サービスを幅広く紹介します。

