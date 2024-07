最大時速80km！うずしおクルーズ／明石海峡大橋クルーズ「淡路島アドベンチャーRIBライド」

兵庫県・淡路島から出航しているうずしおクルーズ、明石海峡大橋クルーズは、新たなマリンアクティビティであるRIB(Rigid-Hulled Inflatable Boat)を導入し、大阪・関西万博を見据えてモニター運航を行います。

うずしおクルーズ/明石海峡大橋クルーズ「淡路島アドベンチャーRIBライド」

運航期間 :2024年7月20日〜8月31日の間毎日運航

運航場所 :兵庫県南あわじ市福良港(道の駅福良)

出航時間 :1日8便 9時から16時の毎時0分に出航(20分前までに受付)

9:00、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00

予約 :WEB予約(当日券の販売あり)

乗船時間 :45分

乗船料金 :モニター特別料金:大人6,000円、子供(小学生)3,000円

(予定通常料金:大人8,000円、子供(小学生)4,000円)

*アンケート協力、SNSでの写真使用の承諾が条件となります

支払方法 :現金、クレジットカード各種

付帯サービス:・乗船写真サービス(30日間写真データ取得可能)

・乗船中ドリンクサービス(熱中症予防)

使用船舶 :RIB3艇(海人零、海人1、海人2)各船定員12名

全長 約9m、エンジン 250馬力

乗船条件 :・乗船後のアンケートにご協力いただける方。

・同社のSNSに乗船画像の投稿にご承諾いただける方。

・小人で身長140CM以上

(140cm未満で大人と同席できる場合は乗船可)

・大人1名につき小人は1名に限ります。

・妊婦の方をご乗船いただけません。

・持病をお持ちの方は、連絡をお願いします。

・体調不良の方、お酒に酔っている方は乗船いただけません。

今回は、来年の本格実施に向けたコンテンツの磨き上げのためのモニター運航で、乗船者にはアンケートに答えていただき、日本ではまだ数少ないRIBをモニター特別料金で体験できます。

■ 公式サイト

https://awajishimaadventureribride.hp.peraichi.com

■ 淡路島アドベンチャーRIBライドの楽しみ方

(1) 爽快感抜群のアクティビティ

最大時速80kmを出せるRIBの性能を活かした高速走行や、波を越えていくジャンプ走行、旋回による傾き走行など、アトラクションのようなドキドキ感を楽しめます。

(2) 大鳴門橋を望む風景

淡路島と四国をつなぐ壮大な大鳴門橋の全景を楽しめます。

(3) 秘密のビーチ

船でしか行けないきれいなビーチに近づき、ドリンク休憩でほっと一息(暑さ対策の水分補給)。

(4) キャプテンの淡路島ガイド

淡路島3年とらふぐやサクラマスの養殖いかだや、若人の広場公園のモニュメント、伝説のある大園島や煙島、この秋完成の福良港湾口防波堤など見どころいっぱいの福良湾の風景をキャプテンがガイドしてくれます。

■ 淡路島アドベンチャーRIBライドのコースと楽しみポイント

