¿¹»³Ì¤Í£½Ð±é¡ªIKOI¥Ê¡¼¥·¥ó¥°¥Û¡¼¥à TVCM

IKOIナーシングホームは、2024年7月5日(金)より女優・森山未唯(もりやまみゅう)を起用したTVCMを関西地区で放映中!

今回のTVCMでは、IKOIナーシングホームに勤務する介護士役を、女優の森山未唯が熱演。

森山は、TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」内の「名探偵津田」でその演技や容姿で話題となった24歳。

今回のCMでも「とことんやること」がモットーの介護士役に、明るく元気な体当たりの演技でチャレンジ。

公開されているメイキング映像でも、早朝から夜遅くまで続いた撮影にもかかわらず終了後に「もう一回、同じことできますよ!」と疲れを知らない様子の女優魂を披露しています。

※番組提供:ABC「おはよう朝日です」 7時前#朝トレ(金曜日)

「とことん」篇30秒

「とことん」篇15秒

メイキング映像

<出演者>

森山未唯(もりやまみゅう) 2000年3月14日生まれ(24歳)ウイント所属

出身地:神奈川県

身長 :160cm

特技 :英語(ビジネスレベル/留学経験あり)・韓国語(上級レベル)

バレエ、ジャズ、ヒップホップ、K-POPなど

