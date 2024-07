NEWS、デビュー20周年記念ライブの映像作品が2024年6月音楽ビデオ・セールス首位【SoundScan Japan調べ】

SoundScan Japanによる2024年6月(集計期間:2024年5月27日から6月30日)音楽ビデオ(DVD、Blu-rayなど)・セールス・チャートでNEWS『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 NEWS EXPO』が66,356枚を売り上げて1位に輝いた。

本作には、NEWSデビュー20周年の集大成としてリリースされたアルバム『NEWS EXPO』を引っ提げて行われた【NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 NEWS EXPO】が収録されている。2023年5月(集計期間:2023年5月1日から5月28日)の同チャートにおいても前作『NEWS LIVE TOUR 2022 音楽』が66,465枚を売り上げて1位に輝いており、ほぼ横ばいの売上枚数となった。また、アルバム『NEWS EXPO』の売上枚数は前月比203%となっており、映像作品と合わせて購入されたと考えられる。

2位には、WOWOWの特別番組『優しいスピッツ a secret session in Obihiro』にアフタートークとメイキングを加え、劇場で公開された作品が20,871枚で登場。SHINeeの約6年振りとなった東京ドームでの公演【SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME】の映像作品は20,084枚で3位となった。

なお、次回の2024年7月音楽ビデオ・チャ―トの集計期間は7月1日から7月28日の予定だ。



◎2024年6月音楽ビデオ・チャ―ト

1位『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 NEWS EXPO』NEWS(66,356枚)

2位『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』スピッツ(20,871枚)

3位『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME』SHINee(20,084枚)

4位『BATTLE OF TOKYO CODE OF Jr.EXILE』GENERATIONS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE、PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE(12,795枚)

5位『THE JOURNEY 50TH ANNIVERSARY コンサートツアー』松任谷由実(10,578枚)

※計測期間:2024年5月27日〜6月30日