¡Ö¸µµ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×°æ·å¹°·Ã¤¬¥ì¥¢¤Ê¤ªÈè¤ì´é!?¡¡ºÇ¸å¤ÏàÂç²óÉüá¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î¾Ð´é¤â¡ÖÌµÍý¤»¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î°æ·å¹°·Ã¡Ê27¡Ë¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤«¤é½ù¡¹¤Ë¡Ö¸µµ¤¤¬Âç²óÉü¡×¤·¤Æ¤¤¤¯Ï¢Â³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡°æ·å¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¸µµ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢±óÆ£¤µ¤ó¡¢¤ß¤Ã¤³¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ÆÂç²óÉü¤·¤¿Æü¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Î±óÆ£Í¥µ®¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿¤ò9Ëç¾Ò²ð¡£±óÆ£¤È¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÎÎëÌÚ³¤´õ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆú¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¼«Ê¬¤â¤¤¤²¤Á¤ã¤ó¸«¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê¤¤»þ¤¤¤²¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¸«¤Æ¸µµ¤¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö°æ·å¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¸µµ¤¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹°·Ã¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤¬°ìÈÖ¡×¡ÖµÙ¤à¤Î¤âÂç»ö¡×¡Ö¸µµ¤²óÉü¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤ÏµÙ¤Þ¤Ê¤¤ã¡×¡ÖÌµÍý¤»¤ó¤È¤¤¤Æ¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£