»³²¼ÃÒµ×¡¢Ä¶ÂçÊª¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤È¤Î¸òÎ®ÌÀ¤«¤¹¡¡Ý¯°ææÆ¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤È¶Ã¤±£¤»¤º
¡¡ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤Î»³²¼ÃÒµ×¡Ê39¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡ÖTHE¡¡MUSIC¡¡DAY¡×¤Ë½Ð±é¡£ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÀ¤³¦Åª½÷Í¥¥Ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È¥Þ¥ó¡Ê43¡Ë¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈÁí¹ç»Ê²ñ¤Î¡ÖÍò¡×Ý¯°ææÆ¤«¤é¡ÖºÇ¶á¤¢¤Ã¤¿¶Ã¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤òÌä¤ï¤ì¤¿»³²¼¤Ï¡Ö¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¥Ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡£¡È¤³¤ì¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É¤¢¤Ê¤¿¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤è¡È¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡Ý¯°æ¤Ï¡Ö¥Ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬»³P¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡©¡×¤È°¢Á³¡£»³²¼¤¬¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢Ý¯°æ¤â¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³²¼¤ÈÀ¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤Î°Õ³°¤Ê¿Æ¸ò¤Ë¡¢SNS¤Ç¤â¡Ö¥Ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È¥Þ¥ó¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤ë»³P¤¹¤²¤¨¡×¡Ö¥Ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È¥Þ¥ó¤Ï²¿¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£