¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¡¢Âç¶½Ê³¡ª¡È5Ê¬ÂÔ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¡É¾×·â¤Î¿·´¶³Ð¥«¥ì¡¼¤Ë¡ÖÇ¾¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×
7·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡Ø¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦½©»³Îµ¼¡¤¬¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤Î³¹¡¦È¨¥öÃ«¤òÄ´ºº¤¹¤ëVTR´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¥Þ¥Ä¥³¤¬¤«¤Ä¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿È¨¥öÃ«¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÉ÷¾ð¤¢¤ë¤ªÅ¹¤â»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¤ªÅ¹¤âÂ³¡¹¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¹¤À¡£
º£²ó¤Ï¡¢½©»³¤¬¤½¤ó¤ÊÈ¨¥öÃ«¤Î¡Èº£¡É¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¡¢¡È5Ê¬ÂÔ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¡É¾×·â¤Î¿·´¶³Ð¥«¥ì¡¼¤ËÂç¶½Ê³¡ª
¤¸¤Ä¤Ï10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç¡¢È¨¥öÃ«¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½©»³¡£¡Ö°ìÅÙ¤ª¸«¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢³¹Ãæ¤Ç¥Þ¥Ä¥³¤òÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢½îÌ±Åª¤Ê°û¿©Å¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÈ¨¥öÃ«±Ø¤ÎËÌ¸ýÂ¦¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò»¶ºö¡£±ØÁ°¤ò»¶ºö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¾¦Å¹³¹¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Æî¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¡£
ºòÇ¯1·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤³¤Î¤ªÅ¹¡£Æî¥¤¥ó¥É¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÎÁÍý¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¤Ê¤«¡¢¾ïÏ¢¤Ë¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¡Ö¥¿¥ó¥¸¥ã¥¤¥Ñ¥í¥Ã¥¿¥»¥Ã¥È¡×¤ò¼Â¿©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÎÁÍý¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¿Å¹¼ç¤«¤é¡Ö5Ê¬ÂÔ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°ì¸À¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¤ªÍÂ¤±¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½©»³¤Ï¡Ö5Ê¬ÂÔ¤Ä!? ÌåÀä¤Ç¤·¤ç¤³¤ó¤Ê¡Ä¡×¤ÈÌÌ¿©¤é¤¦¡£
Æî¥¤¥ó¥É¼°¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥ó¡Ö¥Ñ¥í¥Ã¥¿¡×¤Ë¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä·Ï¤Î¥«¥ì¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤Î°ìÉÊ¡£¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥ì¡¼¤òÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ë5Ê¬¤Û¤ÉÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡£
¥«¥ì¡¼¡ß¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢½©»³¤Ï¡Ö¿·¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½À¤é¤«¤¤¥·¥ß¥·¥ß¤Ç¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¤³¤ì¡£¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ªÇ¾¤¬¡×¤È¶½Ê³¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ê¢¤´¤·¤é¤¨¤·¤¿½©»³¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÈ¨¥öÃ«¤Î³¹¤Ø¡£
¤«¤Ä¤Æ¥Þ¥Ä¥³¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤ÇÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤ª¸«¤«¤±¤·¤¿¡£²¶¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¤¤¤Æ¡Ø¤¢¤ì¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö·ë¹½Çã¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÎÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÇã¤¦ÎÌ¤Ç¤·¤ç¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥Þ¥Ä¥³¤ÎÇúÇã¤¤¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£