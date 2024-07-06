Çß±«ÌÀ¤±Á°¤Ë¡ÖÌÔ½ëÆü¡×Â³½Ð¡Ä»³¸ý¸©¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î½ë¤µ¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¸½¾ì¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿
º£Ç¯½é¤ÎÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¤¤ç¤¦6Æü(ÅÚ)¤Î¸©Æâ¡£
ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¸½¾ì¤Ë¡¢KRYµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦»³ËÜ¾º¼£¤¬Â¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿²Æ¤ÏÅÙ¡¹¡¢¸©Æâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¹â²¹¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë»³¸ý»Ô¡Ä¤½¤ÎÃæ¿´Éô¤ÎÁ°Ä®¤Ë¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Î»³¸ýÆÃÊÌÃÏ°èµ¤¾Ý´ÑÂ¬½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤²¹¤Î´ÑÂ¬ÁõÃÖ¤Ï¶âÂ°À½¤ÎÅû¤ÎÃæ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Åû¤ÎÃæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬²ó¤ê¡¢É÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤Æü±¢¤Î´Ä¶¤Çµ¤²¹¤ÏÂ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÄ¾¼ÍÆü¸÷¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë´ÑÂ¬¤¹¤ëµ¤²¹°Ê¾å¤ËÂÎ´¶Åª¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤½ë¤µ¡ÄÉ÷¤Ï¿á¤¯¤â¤Î¤Î¡Ö²¹É÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢Æü±¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤«¡¢´ÑÂ¬½ê¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¸ø±à¤ÇÍ·¤Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦6Æü(ÅÚ)¤Î¸©Æâ¤Î¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Çë¤Ç36.2ÅÙ¡¢¹À¥¤Ç36ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Û¤«¡¢»³¸ý¡¢´ä¹ñ¡¢¶ê²Ñ¡¢Ìø°æ¡¢ËÉÉÜ¤Ç¤â35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¹7Æü(Æü)¤âÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£