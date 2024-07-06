Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¾å²¼Àþ¤ÇÌó3»þ´Ö±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤» ÀÅ²¬±Ø¡Á³ÝÀî±Ø´ÖÁö¹ÔÃæ¤Î¡Ö¤Î¤¾¤ß12¹æ¡×¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ç
6ÆüÃë²á¤®¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÀÅ²¬±Ø¤È³ÝÀî±Ø¤Î´Ö¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¡¢Ìó3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å5»þ35Ê¬¸½ºß¤âÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å0»þ15Ê¬¤´¤í¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¾å¤ê¤Î³ÝÀî±Ø¤ÈÀÅ²¬±Ø¤Î´Ö¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Î¤¾¤ß12¹æ¡×¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¡¢¾å¤ê¤Ï¿·Âçºå±Ø¤ÈÅìµþ±Ø¤Î´Ö¤Ç¡¢²¼¤ê¤ÏÅìµþ±Ø¤ÈÌ¾¸Å²°±Ø¤Î´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÍøÍÑµÒ¤Ï¡Ö»Å»ö¤ÇÆÊÌÚ¤ÎÊý¤Ë¸þ¤«¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢JR¤¬¼ÖÎ¾¤ÎÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¤°ÂÁ´¤Î³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ìó3»þ´Ö¸å¤Î¸á¸å3»þ20Ê¬¤´¤í¤Ë¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å5»þ35Ê¬¸½ºß¤âÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JR¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Î´Ö¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤¤¤¿¾èµÒ¤ÎÃæ¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£