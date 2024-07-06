¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Öº£Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×³ÚÅ·¤Ë´°ÉõÉé¤±¤Ç3Ï¢ÇÔ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£°¡½£´³ÚÅ·¡Ê2024Ç¯7·î6Æü¡¡¤ß¤º¤ÛŽÍŽßŽ²ŽÍŽßŽ²£Ä¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬12µåÃÄ50¾¡°ìÈÖ¾è¤ê¤òÌÜÁ°¤Ë3Ï¢ÇÔ¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤È3°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤Î´°ÉõÉé¤±¤Ë¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤ò»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³Àî¡¢¶áÆ£¤¬¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡£¡Ö°ìµ¤¤ËÁ´°÷°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬²¿¤â½ÐÍè¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê³µ¯¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ê³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£