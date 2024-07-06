¡Ú¥¹¥¿¥á¥ó¡Ûºå¿À¤Ï7ÈÖºäËÜ°Ê³°¤ÎÌî¼ê¤òÊÑ¤¨¤º¡¡DeNA¤Ï5ÈÖ¤ËµÜºê¡¡Î¾ÀèÈ¯¤Ï°ËÆ£¤È¿¹
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À¡½DeNA¡Ê6Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2Ï¢ÇÔÃæ¤Îºå¿À¤ÎÀèÈ¯¤Ï°ËÆ£¾»ÊÅê¼ê¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç3¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.76¤ÎÀ®ÀÓ¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ï2²ó1/3¤ò5¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È3Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¤¹¡£
ÂÇÀþ¤Ï7ÈÖ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÇºäËÜÀ¿»ÖÏºÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£¤Û¤«¤Î¥¹¥¿¥á¥óÌî¼ê¤ÏÁ°Æü¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2Ï¢¾¡Ãæ¤ÎDeNA¤ÎÀèÈ¯¤Ï¿¹Í£ÅÍÅê¼ê¡£1·³¤Ç¤Ï1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨10.03¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè·î8Æü¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¸å¤Ï2·³Àï¤Ç3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨1.89¤ÎÀ®ÀÓ¡£Àè·î7Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç¤¹ÂÇ½ç¤Ï1ÈÖ¤«¤é4ÈÖ¤Þ¤ÇÁ°Æü¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢5ÈÖ¤ËµÜºêÉÒÏºÁª¼ê¡¢6ÈÖ¤Ëº´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¡¢7ÈÖ¤Ë»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£