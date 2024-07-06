¤¤¤¶Ç®Àï¤Ø¡ª¹â¹»Ìîµå·§ËÜÂç²ñ¤¬³«Ëë
Á´¹ñ¹â¹»Ìîµå·§ËÜÂç²ñ¤¬6Æü³«Ëë¤·¡¢·§ËÜ»Ô¤Î¥ê¥Ö¥ïー¥¯Æ£ºêÂæµå¾ì¤Ç³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿·§ËÜÂç²ñ¤Ë¤Ï60¹»52¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¤³¤È¤·¤Î³«²ñ¼°¤Ï¡¢ÆâÌî¤ò¤°¤ë¤ê¤È²ó¤ë¹±Îã¤ÎÆþ¾ì¹Ô¿Ê¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼êÀëÀÀ¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¶å½£³Ø±¡¤Î»ç³À½Ó¸ã¼ç¾¤Ç¤¹¡£
¢£¶å½£³Ø±¡¡¦»ç³À½Ó¸ã¼ç¾¡Ö¿´¤ò¿Ô¤¯¤·ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·»×¤¤¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤ÇÀº°ìÇÕ¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
»î¹ç¤Ï·§ËÜ»Ô¤Î¥ê¥Ö¥ïー¥¯Æ£ºêÂæµå¾ì¤ÈÈ¬Âå»Ô¤Î¸©±ÄÈ¬ÂåÌîµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·è¾¡¤Ï7·î22Æü¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£