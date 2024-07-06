Ãç´Ö¤Ï»àË´¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤êÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¿·¿Í±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ï·îÌÌ¤«¤éÃÏµå¤Øµ¢´Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ãEXO ¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹½Ð±é¡ä
¡¡1969Ç¯¤Ë¿ÍÎà¤¬·î¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤Æ¤«¤éÌóÈ¾À¤µª¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê4Ëç¡Ë
¡¡JAXA¤Î¾®·¿·îÃåÎ¦¼Â¾Úµ¡SLIM¤¬»£±Æ¤·¤¿·îÌÌ¤Î²èÁü¤¬ÃÏµå¤ØÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢NASA¼çÆ³¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹·×²è¤ÇÆüËÜ¿Í±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬·îÌÌÃåÎ¦¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¤È¡¢·îÃµºº·×²è¤Ï±ó¤¤¹ñ¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¹ñºÝÅª¤Ë¤Ï¹Ò¶õ±§Ãè³«È¯¤ÇÃÙ¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»ÛÍÍ¤ÊÀ¤Áê¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´Ú¹ñ±Ç²è¡ØTHE MOON¡Ù¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
·îÌÌ¤Ç¸É·³Ê³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥Éµé¤ÎVFX¤ÇÉÁ¤¯¡£¿·¿Í±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ò±é¤¸¤ë¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡¡©2023 CJ ENM Co., Ltd., CJ ENM STUDIOS, BLAAD STUDIOS ALL RIGHTS RESERVED
SF¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯±Ç²è¤È¼ÂÏ¿Êª¤ÎÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç
¡¡±§Ãè¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤ÏÀ½ºîÈñ¤Î¤«¤µ¤àÂçºî¤È¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½áÂô¤Ê»ñ¶â¤òË¾¤á¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤Î¤ª²È·Ý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ±Ç²è¡ØÎ®Å¾¤ÎÃÏµå¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊSF¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯Âçºî¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É°Ê³°¤Ç¤âÀ½ºî¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡ØTHE MOON¡Ù¤¬½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢SF¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯±Ç²è¤ÎÍ×ÁÇ¤È¡Ø¥¢¥Ý¥í13¡Ù¡Ê95Ç¯¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÏ¿Êª¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤ÎÍ»¹ç¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ò2029Ç¯¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²èÅª¤Ê±ÇÁü¹½À®¤ÇËë¤¬³«¤±¤ë¡ØTHE MOON¡Ù¤Ï¡¢¸½Âå¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶áÌ¤Íè¤Î´Ú¹ñ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤¬¹ªÌ¯¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¿Í¹©±ÒÀ±¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢´Ú¹ñ¤Ï³¤³°¤Îµ»½Ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¼¡¤°·îÌÌÃåÎ¦À®¸ù¤ØºÆ¤ÓÄ©¤à¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ò2029Ç¯¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤æ¤¨ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢·î¤ËËäÂ¢¤µ¤ì¤¿»ñ¸»¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÁèÃ¥Àï¤äÂÀÍÛÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¡¢¸½¼Â¤ÎÌäÂê¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¥Õ¥ì¥¢¤Ë¤è¤ë¼§µ¤Íò¤Î±Æ¶Á¤ÇÄÌ¿®¾ã³²¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¸½¼Â¤ÈÐªÎ¥¤·¤¿²Ê³Øµ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï¸½Âå¤ÈÃÏÂ³¤¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´°¿ë¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë½ê°Ê¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤¬VFX¤òÇä¤ê¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¼Ìò¸å½é¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿EXO¤Î¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ø¥ª¥¢¥·¥¹¡Ù¡Ê02Ç¯¡Ë¤Î¥½¥ë¡¦¥®¥ç¥ó¥°¤ä¡Ø¥æ¥ó¥Ò¤Ø¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¤Î¥¥à¡¦¥Ò¥¨¡¢°Õ³°¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡Ø¥Ç¥·¥Ù¥ë¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Î¥¥à¡¦¥ì¥¦¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ë¡¢²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Î³ëÆ£¤òÉÁ¤¤¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ø¥¼¥í¡¦¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¡Ù¤ä¡Ø¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡Ù¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤â
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡ØTHE MOON¡Ù¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿²áµîºî¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Á¥³°³èÆ°¤Î´íµ¡¤Ï¡Ø¥¼¥í¡¦¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¡Ù¡Ê13Ç¯¡Ë¡¢¥É¥Ã¥¥ó¥°¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¥é¡¼¡Ù¡Ê14Ç¯¡Ë¡¢Ââ°÷¤¬°ì¿Í»Ä¤µ¤ì¤ë»Ñ¤Ï¡Ø¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¡¢·îÌÌ¤ÎÉ½¸½¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥Þ¥ó¡Ù¡Ê18Ç¯¡Ë¡¢Éã¿Æ¤ÎÂ¸ºß¤¬¸°¤È¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤Ï¡Ø¥¢¥É¡¦¥¢¥¹¥È¥é¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£
½øÈ×¤ËÎ®¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥é¥¤¡¦¥ß¡¼¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥à¡¼¥ó¡×
¡¡¼«Í³¤Ê¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ±§ÃèÁ¥Æâ¤ÎÌµ½ÅÎÏ¤ò±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Ï¤äÉ¬¿Ü¤À¤¬¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÀèÎã¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤ËÉé¤±¤Þ¤¤¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Î¹ñºÝ±§Ãè³«È¯¤ËÂÐ¤¹¤ë·àÃæ¤Î»ÑÀª¤ÈÆ±´ü¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡½øÈ×¤ÎÁ¥³°³èÆ°Ãæ¤ËÎ®¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥é¥¤¡¦¥ß¡¼¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥à¡¼¥ó¡×¤òÉÔµÈ¤ÈÒë¤á¤ë¤¯¤À¤ê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢´ñ¶ø¤Ê¤³¤È¤Ë·îÌÌÃåÎ¦ÙÔÂ¤µ¿ÏÇ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡Ø¥Õ¥é¥¤¡¦¥ß¡¼¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥à¡¼¥ó¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë¤¬º£²Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤â°ì¶½¤À¡£
¡ØTHE MOON¡Ù
INTRODUCTION
¡Ö¿À¤È¶¦¤Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¥à¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡´ÆÆÄ¤¬´°À®¤µ¤»¤¿¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥Éµé¤ÎSFÂçºî¡£·îÌÌ¤ÎÍ¿ÍÃµºº¤ò³ð¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢±§Ãè¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ÅÂç¤Ê´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃ£À®¤ò¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç¿ë¹Ô¤¹¤ë¿·¿Í±§ÃèÈô¹Ô»Î¥½¥ÌÌò¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢Á´ÅÚ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖEXO¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤òÈ´Å§¡£¡Ö¿À¤È¶¦¤Ë¡×¤ËÂ³¤¥¥à¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡´ÆÆÄºî¤ÇÊ¼Ìò¸å½é¤Î±Ç²è½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
STORY
¡¡·îÌÌ¤ÎÍ¿ÍÃµºº¤ò³ð¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢3¿Í¤Î¥¯¥ë¡¼¤ò¾è¤»¤¿´Ú¹ñ¤ÎÍ¿Í¥í¥±¥Ã¥È¡¦¥¦¥ê¹æ¤Ï±§Ãè¤ØÎ¹Î©¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê2¿Í¤Î¥¯¥ë¡¼¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡£¿·¿Í±§ÃèÈô¹Ô»Î¥½¥Ì¡Ê¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡Ë¤À¤±¤¬À¸¤»Ä¤ê¡¢·îÌÌÃåÎ¦¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¥½¥Ì¤ÏÌµ»öµ¢´Ô¤·¡¢ºÆ¤ÓÃÏµå¤ÎÂçÃÏ¤òÆ§¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
STAFF & CAST
´ÆÆÄ¡§¥¥à¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡¡¿½Ð±é¡§¥½¥ë¡¦¥®¥ç¥ó¥°¡¢¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥¨¡¿2023Ç¯¡¿´Ú¹ñ¡¿129Ê¬¡¿ÇÛµë¡§¥¯¥í¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹¡¿7·î5Æü¸ø³«
¡Ê¾¾ºê ·òÉ×¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA 2024²Æ¹æ¡Ë