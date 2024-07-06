¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ´ÑµÒÀÊ¤«¤éÀï¤¦Éô°÷¡¡À¾Æî³Ø±¡¡¦Ê¡Åç¤µ¤ó
¡¡¡Ê6Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Ê¡²¬Âç²ñ2²óÀï¡¡À¾Æî³Ø±¡1¡½4ÃÞÁ°¡Ë
Ãç´Ö¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÀ¾Æî³Ø±¡Éô°÷¤ÎÊ¡ÅçÎËÂç¤µ¤ó=2024Ç¯7·î6Æü¸á¸å0»þ15Ê¬¡¢ÂçÌ¶ÅÄ±äÌ¿
¡¡À¾Æî³Ø±¡¤ÎÀï¤¤¤ò¡¢´ÑµÒÀÊ¤Ç¥á¥â¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤Ä¤á¤ëÉô°÷¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¤ÎÊ¡ÅçÎËÂç¤µ¤ó¡Ê3Ç¯¡Ë¡£Ì£Êý¤ÎÅê¼ê¤ÎµåÂ®¤äÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÎÆÃÄ§¤Þ¤Ç¡£±ÇÁü¤ä¥Ç¡¼¥¿¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¡£
¡¡Ìîµå¤ÏÂç¹¥¤¤À¤¬¡¢±¿Æ°¤Ï¶ì¼ê¡£Ãæ³Ø3Ç¯¤Î¤³¤í¡¢Ã´Ç¤¤Ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤¬¤¢¤ë¤È¶µ¤¨¤é¤ì¡¢¹â¹»¤«¤éÊ¬ÀÏÌò¤ÇÉô°÷¤Ë¡£¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¡¤Æ¤¿¡×¤È¤ÎÁª¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¿®¤¸¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÊÛ¸î»Î¡£ÌîµåÉô¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Ê¬ÀÏÎÏ¤¬À¸¤¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ê»³ËÜÃ£ÍÎ¡Ë