¥¤¥é¥óÂçÅýÎÎÁª¡¦·èÁªÅêÉ¼¡¡²þ³×ÇÉ¡¦¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó¸µÊÝ·òÁê¤¬¾¡Íø
¥¤¥é¥ó¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Î·èÁªÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñºÝ¶¨Ä´¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿²þ³×ÇÉ¤Î¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó¸µÊÝ·òÁê¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥·ÂçÅýÎÎ¤¬¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÅýÎÎÁª¤Ï5Æü¡¢ÊÝ¼é¶¯¹ÅÇÉ¤Î¥¸¥ã¥ê¥ê¸µºÇ¹â°ÂÁ´ÊÝ¾ã°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶ÉÄ¹¤È²þ³×ÇÉ¤Î¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó¸µÊÝ·òÁê¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥é¥óÆâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó»á¤¬53¡ó¤ò¤³¤¨¤ëÆÀÉ¼Î¨¤ÇÅöÁª¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó»á¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤ËÍ»ÏÂÅª¤Ê²þ³×ÇÉ¤È¤·¤ÆÍ£°ìÎ©¸õÊä¤¬Ç§¤á¤é¤ìÁªµóÀï¤Ç¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤Ë¤è¤ëÀ©ºÛ¤Î²ò½ü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂÐÏÃ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¸¢¸Â¤ÏºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Î¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤¬¾¸°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó»á¤¬º£¸å¡¢ ³°¸òÌÌ¤Ê¤É¤Ç¤É¤ÎÄøÅÙ¡¢Í»ÏÂÅª¤Ê»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£