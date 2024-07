ボーイズグループのNEXZが、日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2024』(6日15:00〜)の本番前に取材に応じた。NEXZ『Nizi Project Season 2』から誕生し、8月に日本デビューを控えるNEXZは、「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」で、日本の音楽番組で初パフォーマンスを飾る。――パフォーマンスや衣装など、視聴者の方へお伝えしたい注目ポイントはどんな点ですか?

TOMOYA:ヒップホップな雰囲気の服を着ています。靴はみんな同じ靴、でもカラフルな服で、僕たちの個性を出せる衣装ではないかなと思います。ダンスは、サビ前の部分で手をグーにして猫のように踊る猫ダンスがあるので、そのポイントダンスに注目してほしいです。――グローバルデビュー曲の「Ride the Vibe」のJapanese Ver.を披露いただきます。「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」に込めた思いをお教えください。HYUI:「Ride the Vibe」でグローバルデビューをさせていただいて、NEXZが初めてだから感じられる感情、ときめきだったり、不安だったり、ドキドキする感情だったり、その感情の中でひかれるままに、僕たちNEXZと一緒にヴァイブスに乗ろうという思いを込めた曲です。――日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」からデビューされたみなさんですが、改めて、プロジェクトで印象に残っている出来事をお教えください。YU:「Nizi Project Season 2」韓国合宿 1st Stageの個人レベルテストでステージに上がって、パフォーマンスが終わった後に、J.Y. Parkさんから「切実な努力だ」と言われたことです。これからもその言葉を忘れず、ずっと努力していこうと思いました。SO GEON:Final Stageです。まさか自分がこうしてデビューすることになるとは思っていなかったので、すごく印象が残っています。――8月の日本デビューを控え、今後の活動への意気込みや抱負をお教えください。YUKI:今回、ありがたいことに日本デビューさせていただくことになりました。これからもっと僕たちの歌をたくさんの人に届けられるように、もっとたくさんの人に僕たちのことを知っていただけるように、これからもより良いパフォーマンスを目指して頑張っていきたいです。――リハーサル中に感じたことはありますか?HARU:テレビでずっと見ていた音楽番組で、自分がこのステージに立てることにすごく感謝しています。階段を上がって登場させていただくこともすごく不思議で、すごくありがたいことで。そこからステージに移動して、「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」を日本のテレビで披露できることに、感謝の気持ちと不思議な気持ちがいっぱいでした。――最後に、視聴者の方へのメッセージをお願いいたします。SEITA:NEXZが初めての日本の音楽番組に出演させていただくことになったのですが、今日この日が来るまで楽しみとドキドキという気持ちが毎日ありました。なので、今日は僕たちNEXZにとってとても良い記念の日になったのではないかなと思います。見てくださった皆様の中には僕たちのことを知らない方もいらっしゃると思うのですが、僕たちの音楽と、僕たちNEXZという存在を、今回を機に知ってもらって興味を持っていただけたら幸いですし、これからもたくさんの音楽を通してたくさんの魅力をお伝えできるように、日々精進して頑張りたいなと思います。