グローバル・ボーイズグループNEXZ (ネクスジ)が、7月6日(15時〜22時54分)放送中の日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY 2024』に出演。日本デビュー曲の「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」を披露した。

NiziUを排出したJYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル・ボーイズグループNEXZ。TOMOYA (トモヤ) / YU (ユウ) / HARU (ハル) / SO GEON (ソゴン) / SEITA (セイタ) / HYUI (ヒュイ) / YUKI (ユウキ) による7人組。

グループ名には、「Nizi Project」から生まれた証として “N” と “Z” を冠し、次世代を担うメンバーが集い、新しい音楽とパフォーマンスを届け、新時代を切り開いていくというメッセージが込められている。5月20日に“グローバルデビュー”を果たした彼らが、8月21日に、Japan 1st EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』で “日本デビュー” を迎える。

『THE MUSIC DAY 2024』に登場したNEXZと一緒に、先輩に当たるNiziUのMAKOとMAYAが登場。MAYAは「普段の姿とは別にステージに上がった時のギャップが魅力的」とNEXZを紹介し、「緊張していると思うんですけど頑張ってください」とエールを送ると、NEXZメンバーも「頑張ります!」と意気込んだ。

MAKOとMAYAによる曲紹介から、「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」を日本のTV音楽番組初パフォーマンスした。初めてだからこそ感じられるトキメキ、不安、ドキドキなどの感情の波の中で「惹かれるまま、僕と一緒にこのヴァイブスに乗ってみよう」というメッセージを盛り込まれたナンバーを、緩急のあるトラックをバックにクールでエネルギッシュなステージを展開し、お茶の間を魅了した。

SNS上では「NiziUとNEXZの絡み見れて嬉しすぎる」、「NEXZ全員が全シーンかっこよくて最高!!」、「感動して涙出た」など多くの反響を集めた。

『THE MUSIC DAY 2024』は、7月6日15時〜22時54分まで日本テレビ系で放送。総合司会は櫻井翔、MCに羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ、ネクストゲート進行を市來玲奈アナが務める。今年のテーマは【サプライズ】。総勢60組を超えるアーティストが出演し、8時間生放送で届ける。